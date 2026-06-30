Desesperación en el campo de la Vilavella: «Los jabalís lo están destrozando todo, arrancan hasta la raíz»

Que la historia se repita no es consuelo, sino desesperación. Con esa actitud afrontan la situación vecinos de la Vilavella, que prácticamente a diario reciben la visita de piaras de jabalís en sus campos de cultivo.

Los daños ya no se limitan a las parcelas más próximas a la montaña. Según describe una de las afectadas, una de sus fincas está «a doscientos metros del pueblo».

Lamenta que «los jabalís no nos dejan vivir, esta vez nos han arrancado las tomateras, este año no tendremos nada». Asegura que «se dedican a hacer agujeros y arrancan hasta las raíces», dejando los sembrados improductivos.

Si en su caso han destrozado la huerta, afirma que a un vecino «se le están comiendo las almendras y las naranjas».

El problema se agrava y va a más en esta temporada del año, cuando crían y los ejemplares se multiplican, pero incide en que sufren las consecuencias de este plaga «todo el año».

Los daños solo son el rastro que dejan cuando «actúan por la noche, por suerte, porque así no nos los encontramos, sería peligroso», pero hay quien los ha visto de día y muy cerca del municipio.

No hace ni una semana, el hermano de la afectada se cruzó con una piara de jabalís cruzando por el camino de la Vieta, a escasos 250 metros del casco urbano, «eran ocho, algunos muy pequeños». No duda en denunciar que «es una plaga fuera de control».