La disputa por una obra del siglo XVI enfrenta al Obispado y a vecinos de un pueblo de Castellón

La retirada de una tabla del siglo XVI de la iglesia parroquial de Cortes de Arenoso ha abierto un debate que trasciende la conservación artística. Mientras el Obispado de Segorbe-Castellón sostiene que la pieza ha regresado a su emplazamiento original tras demostrarse su procedencia histórica, vecinos del municipio denuncian que el cambio se realizó sin información previa y que supone una nueva pérdida para el patrimonio local.

La obra en cuestión representa a la Virgen de Montserrat y, según varios estudios de especialistas en historia del arte, formaba parte del retablo de San Vicente Ferrer de la antigua iglesia de la Sangre de Segorbe, atribuido al taller de Vicente Macip. La tabla habría desapareció de su ubicación durante la Guerra Civil y terminó, por circunstancias que todavía se desconocen, en la iglesia de Cortes de Arenoso, donde permaneció durante décadas.

El hallazgo de una copia

La polémica comenzó cuando varios vecinos descubrieron que la tabla expuesta en la iglesia ya no era la original. Según explica una de las vecinas de Cortes de Arenoso que ha impulsado las reclamaciones, el cambio fue detectado de manera casual durante una visita turística a la iglesia. "Una mujer que visitaba la iglesia y era experta en arte nos dijo que era una pena que, con las obras que teníamos, hubiera una copia tan mala. Fue entonces cuando comprobamos que la tabla original ya no estaba", relata.

A partir de ese momento, los vecinos comenzaron a preguntar por el destino de la obra. Según su versión, el párroco les comunicó que la pieza había sido trasladada a Segorbe, aunque no les facilitó información sobre la fecha, el procedimiento seguido ni las personas que autorizaron el traslado.

Además, asegura que el Ayuntamiento tampoco había recibido comunicación oficial sobre la retirada. "Si una obra se lleva para restaurarla o para una exposición y luego no vuelve, al menos debería informarse. Lo que nos molesta no es solo que ya no esté, sino que nadie avisó", explica una de las vecinas. Los vecinos sostienen que, al tratarse de un bien integrado en un edificio protegido, el procedimiento debería haber sido comunicado a las administraciones competentes, también lamentan que en el lugar de la tabla original se instalara una reproducción sin que se indicara expresamente que se trataba de una copia.

La copia que se usó para sustituir la obra original / Mediterráneo

La posición del Obispado

Desde el Obispado de Segorbe-Castellón rechazan que pueda hablarse de una retirada arbitraria y unos de los sacerdotes, explica que la tabla nunca perteneció originalmente a Cortes de Arenoso y compara este caso con otros bienes artísticos que cambiaron de ubicación durante el conflicto bélico y que, años después, han podido ser identificados y restituidos a sus emplazamientos originales. "Esa lámina no era de Cortes, era de Segorbe. Durante la Guerra Civil fue sustraída de la iglesia de la Sangre y acabó en Cortes. Lo único que se ha hecho es devolver una pieza que había desaparecido de su lugar original", afirma. El Obispado sostiene que esta conclusión se apoya en un informe elaborado por especialistas, que identifica la tabla como parte del retablo de San Vicente Ferrer y reconstruye su recorrido histórico desde la Guerra Civil hasta su aparición en Cortes de Arenoso.

Patrimonio, identidad y memoria

Los vecinos recuerdan que la tabla formó parte de la iglesia durante generaciones, consideran que era un elemento integrado en la identidad del pueblo y también expresan su preocupación porque no es el primer bien histórico que abandona el municipio y recuerdan el traslado de antiguos archivos parroquiales que tampoco regresaron. "Es parte de nuestra historia. La gente del pueblo ha conservado estas obras durante décadas y cada vez nos quedan menos", lamentan.

Por su parte, el Obispado insiste en que la prioridad es preservar el patrimonio y devolver cada pieza al contexto histórico para el que fue concebida, especialmente cuando existen estudios científicos que permiten reconstruir su origen.

Un debate abierto

El caso de la Virgen de Montserrat de Cortes de Arenoso refleja uno de los debates más complejos de la gestión del patrimonio histórico. Mientras el Obispado defiende que la investigación histórica justifica el regreso de la tabla a Segorbe, en Cortes de Arenoso la principal reivindicación sigue siendo la misma y es haber sido informados de un proceso que afectaba a una de las obras más valiosas de su iglesia.

Por el momento, el Ayuntamiento ha solicitado información sobre las circunstancias del traslado, mientras la controversia mantiene abierto un debate que combina historia, conservación patrimonial y sentimiento de pertenencia.