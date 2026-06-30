Endavant lanza una campaña de verano con un coleccionable de abanicos inspirados en la Vall d'Uixó

La asociación de comercio local Endavant ha presentado esta mañana, en el salón de plenos del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó, su campaña de verano, una iniciativa que invita a la ciudadanía a comprar en los establecimientos asociados a cambio de conseguir un coleccionable de abanicos inspirados en algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

La promoción se desarrollará del 1 al 31 de julio (o hasta agotar existencias). Por cada compra o servicio superior al mínimo establecido en los comercios adheridos, los clientes recibirán un sello en la cartilla de la campaña. Una vez conseguidos dos sellos, podrán entregarla y obtener gratuitamente uno de los abanicos de la colección, dedicados a les Coves de Sant Josep, el Acueducto y Pipa.

La portavoz de Endavant, Mati Martínez, ha explicado que “con esta campaña queremos premiar la fidelidad de nuestros clientes, fomentar las compras cruzadas entre los establecimientos asociados y animar a los vecinos y vecinas de la Vall a seguir apostando por el comercio de proximidad”. Además, ha destacado que “los abanicos son un obsequio muy útil durante el verano y, al mismo tiempo, un elemento que pone en valor la identidad de nuestra ciudad”.

Originalidad

Por su parte, el concejal de Comercio, Fernando Daròs, ha agradecido “el trabajo constante que realiza Endavant para dinamizar el comercio local con campañas originales que incentivan las compras y refuerzan el sentimiento de pertenencia”. En este sentido, ha señalado que “igual que en invierno se apostó por las tazas con motivos valleros, ahora los abanicos vuelven a mostrar algunos de nuestros espacios más representativos”.

Noticias relacionadas

Daròs ha reiterado el apoyo del Ayuntamiento al tejido comercial de la ciudad y ha recordado que “el comercio local es un motor económico fundamental para la Vall d’Uixó, genera empleo, da vida a las calles y ofrece un servicio cercano y de calidad que debemos seguir apoyando entre todos”.