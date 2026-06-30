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El exprimer ministro de Francia, Manuel Valls, hablará sobre guerras, inmigración e IA en un pueblo de Castellón

El exprimer ministro de Francia, Manuel Valls, visita la provincia en septiembre.

El exprimer ministro de Francia, Manuel Valls, visita la provincia en septiembre. / David Arquimbau Sintes

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Concha Marcos

Nules

El exprimer ministro de Francia, Manuel Valls, protagonizará la próxima conferencia enmarcada en el Ciclo Ágora Nules, que lleva por nombre Guerras, inmigración, inteligencia artificial, democracia ¿qué Europa queremos?

El Teatro Alcázar de Nules acogerá esta nueva cita el lunes, 7 de septiembre, a las 19.00 horas, con entrada gratuita. En la charla se abordarán diferentes cuestiones que afectan a toda la ciudadanía, al vivir momentos de grandes transformaciones. A este respecto, el alcalde, David García, ha resaltado el hecho de que "la guerra ha vuelto al continente europeo, la inmigración ocupa un lugar central en el debate político y social, la inteligencia artificial está cambiando la forma de trabajar, y nuestras democracias se enfrentan al reto de fortalecer las instituciones, combatir la polarización y recuperar la confianza de la ciudadanía".

Experiencia y conocimiento

Manuel Valls, una de las figuras políticas europeas más conocida de las últimas dácadas y una persona que ha vivido en primera línea algunos de los grandes desafíos que afronta Europa, tratará en Nules todos estos asuntos.

Desde el Ayuntamiento de Nules se señala que esta nueva conferencia llevará al público asistente una visión basada en la experiencia, el conocimiento y el compromiso con Europa, "desde el consistorio entendemos que la política municipal también consiste en ofrecer oportunidades para pensar, debatir y crecer como sociedad, Ágora Nules quiere ofrecer herramientas para que la ciudadanía pueda formarse su propia opinión desde el respeto y el conocimiento", ha dicho García.

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Esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Nules cuenta con la colaboración de la Asociación Empresarial de Nules y de la UNED Castellón-Vila-real.

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