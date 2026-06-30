Novedades en un parque comercial de Castellón: llega un gran buffet libre de sushi y otra apertura es inminente

Todavía no ha completado toda la oferta con la que fue concebido, pero cada vez está más cerca de hacerlo. Un nuevo parque comercial de Castellón continúa sumando operadores.

Se trata del parque comercial de Almassora, impulsado por Tomás y Tomás Inversiones sobre los terrenos de la antigua citrícola Peris Agost Hermanos.

Según ha confirmado la promotora a este periódico, el complejo incorporará antes de final de año Aki Sushi Buffet Libre, que ocupará un local de 1.100 metros cuadrados. Antes abrirá Laundry Park, cuya puesta en marcha está prevista en los próximos días, mientras que la cadena alemana KiK levantará la persiana a finales de septiembre, una fecha que hasta ahora no había trascendido.

El último gran local ya tiene inquilino

La llegada de Aki Sushi supone además la ocupación del último gran espacio comercial que permanecía pendiente de adjudicación dentro del complejo.

Cuando este periódico informó el pasado mes de febrero sobre la evolución del parque comercial, la promotora todavía buscaba un operador de restauración para ese local. Finalmente será la cadena de buffet libre de sushi la que complete la oferta gastronómica del recinto con un establecimiento de grandes dimensiones.

Trabajos de adecuación para abrir un restaurante de sushi en el parque comercial de Almassora. / MEDITERRÁNEO

Aunque en la fachada del local ya puede verse el anuncio de "Próxima apertura", por el momento continúan los preparativos para adecuar el espacio. La previsión trasladada por Tomás y Tomás Inversiones es que el restaurante abra sus puertas antes de finalizar el año.

La siguiente incorporación será Laundry Park, que ya ha instalado su módulo junto a la estación de servicio Plenergy. El establecimiento contará con ocho lavadoras, seis secadoras, una zona específica para el lavado de mascotas, productos premium y tarjeta de fidelización, y comenzará a funcionar previsiblemente en los próximos días.

La lavandería abrirá en los próximos días en el parque comercial de Almassora. / MEDITERRÁNEO

La tercera novedad será la apertura de KiK. La llegada de la firma alemana ya había sido anunciada durante el desarrollo del proyecto, aunque hasta ahora no se conocía cuándo levantaría la persiana. Según la promotora, la inauguración está prevista para finales de septiembre.

La oferta comercial entra en su recta final

Con estas tres incorporaciones, el parque comercial continúa completando la oferta prevista desde el inicio del proyecto, que ya integran Tedi y Basic-Fit, abiertos durante el primer trimestre del año, además del McDonald's y la estación de servicio de bajo coste Plenergy, que forman parte del desarrollo comercial.

El complejo, levantado sobre los antiguos terrenos de Peris Agost Hermanos, ha supuesto una inversión cercana a ocho millones de euros y dispone de una superficie de 15.500 metros cuadrados, un edificio comercial de 5.000 metros cuadrados y alrededor de 200 plazas de aparcamiento.

Evolución del parque comercial de Almassora, con la demolición de la antigua nave de Peris Agost Hermanos y el aspecto actual del complejo. / MEDITERRÁNEO

El crecimiento de zonas comerciales en la provincia de Castellón no un fenómeno aislado, sino una respuesta a la demanda de servicios que complementen a los centros urbanos. Estas instalaciones permiten a los municipios más pequeños competir con ciudades más grandes, como Castelló, atrayendo tanto a residentes como a visitantes de los alrededores.

La tendencia refuerza la estrategia de revitalizar áreas urbanas y mejorar la calidad de vida, proporcionando opciones de ocio, comercio y empleo en enclaves que tradicionalmente no contaban con ellas.