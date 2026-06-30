Ponen en marcha 'Viernes de comercio y cultura en Alcalà de Xivert' para promover la actividad económica
El Ayuntamiento dispone un autobús gratuito para que las personas que están en Alcossebre conozcan el mercado tradicional de Alcalà, sus comercios y su importante patrimonio arquitectónico
Las concejalías de Promoción Económica y Turismo del Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre ponen en marcha la nueva iniciativa Viernes de comercio y cultura en Alcalà de Xivert, con el objetivo de promover que quienes pasan sus vacaciones o días de descanso en Alcossebre conozcan la oferta comercial y patrimonial del núcleo de Alcalà. Para ello, todos los viernes de julio y agosto, se pondrá a disposición de vecinos y visitantes un autobús gratuito que saldrá de Alcossebre a las 10.00 h, desde la parada de la avenida Castellón, para llegar hasta Alcalà, donde se podrá visitar el mercado tradicional de los viernes, con puestos de venta de alimentación, productos textiles, alimentación, etc., donde se podrán realizar compras, así como en el resto de comercios de la localidad. También se ofrecerá una visita guiada a la Casa del Metge, al precio de 5 euros, y podrán visitarse gratuitamente la iglesia de San Juan Bautista y el campanario. La vuelta a Alcossebre será a las 13.30 h, desde la parada de autobús de la calle General Cucala.
La edila de Promoción Económica, Desa Pitarch, ha destacado que "Alcalà-Alcossebre somos más que sol y playa y, a través de esta iniciativa, lo que buscamos es que las personas que están en Alcossebre conozcan Alcalà, aprovechando que los viernes se celebra el mercado tradicional y puedan visitar nuestro rico patrimonio arquitectónico".
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