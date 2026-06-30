Sant Jordi refuerza la seguridad ciudadana con la instalación de cinco cámaras de videovigilancia

El Ayuntamiento de Sant Jordi contará próximamente con un nuevo sistema de videovigilancia gracias al programa impulsado por la Diputación de Castellón para reforzar la seguridad en los municipios de menor población. La iniciativa permitirá la instalación de cinco cámaras de vigilancia en distintos puntos estratégicos de la localidad, con una inversión total de 52.481 euros.

Esta actuación forma parte del plan provincial destinado a mejorar la seguridad ciudadana mediante la implantación de sistemas tecnológicos que faciliten el control de accesos, la prevención de actos vandálicos y la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad.

El alcalde de Sant Jordi, Iván Sánchez Cifre, ha agradecido el respaldo de la institución provincial y ha destacado que "esta inversión supone un paso importante para seguir mejorando la seguridad de nuestros vecinos y de todas las personas que visitan el municipio durante todo el año". El primer edil ha señalado que "la incorporación de estas cámaras nos permitirá contar con más herramientas para prevenir incidencias y colaborar de forma más eficaz con los cuerpos de seguridad, aumentando la tranquilidad de los ciudadanos".

Objetivo

El sistema contempla la instalación de cámaras de videovigilancia en diferentes puntos estratégicos del municipio, incluyendo el casco urbano, la zona de Panorámica y diversos accesos distribuidos por el término municipal. De este modo, se reforzará la vigilancia en espacios de especial afluencia, y en las principales entradas y salidas de Sant Jordi, mejorando la capacidad de prevención y respuesta ante posibles incidencias.

Sánchez Cifre también ha subrayado que "la Diputación demuestra una vez más su compromiso con los municipios más pequeños, facilitando recursos que serían difíciles de asumir en solitario y que contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos".

El proyecto contempla la instalación de cinco cámaras en diferentes puntos estratégicos de Sant Jordi, integradas en una red de videovigilancia diseñada para optimizar la vigilancia de accesos y reforzar la capacidad de respuesta ante posibles incidencias. La actuación se enmarca dentro de la apuesta de la Diputación de Castellón por la modernización de los servicios municipales y la mejora de la seguridad en el conjunto de la provincia.

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Con esta iniciativa, Sant Jordi da un nuevo paso en la incorporación de soluciones tecnológicas al servicio de la ciudadanía, reforzando la protección de los espacios públicos y contribuyendo a mantener un entorno más seguro para vecinos y visitantes.