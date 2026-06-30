Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centro comercial CastellónTaxista muerto N-340Intenta quemar exparejaAbono VillarrealPrograma Festes de Sant Pere
instagramlinkedin

Vinaròs cierra las fiestas de Sant Joan y Sant Pere con una alta participación y una programación renovada

La elevada asistencia ha marcado unas celebraciones que han permitido extender el ambiente festivo más allá del puerto

La zona portuaria se ha convertido durante 10 días en el epicentro de las celebraciones.

La zona portuaria se ha convertido durante 10 días en el epicentro de las celebraciones. / Flores

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Javier Flores

Vinaròs

Las fiestas de Sant Joan y Sant Pere de Vinaròs han concluido con una elevada afluencia de público en los principales actos, registrada especialmente en los conciertos celebrados en la zona portuaria y en las nuevas propuestas incorporadas este año al programa festivo.

El Ayuntamiento ha realizado un balance positivo de la edición de 2026, destacando la respuesta de vecinos y visitantes a las actividades programadas y la buena acogida de las novedades introducidas.

Entre ellas, el nuevo escenario de La Mera ha permitido ampliar la actividad musical al centro de la ciudad, mientras que la iniciativa Vinaròs Ciutat d'Artistes ha ofrecido un espacio en el que el público ha podido subir al escenario para participar en las verbenas. Asimismo, El Vermut de Festes se ha consolidado como una de las citas diurnas de la programación.

El vicealcalde, Juan Amat, ha señalado que el objetivo era "dar un nuevo impulso a las fiestas" y ha valorado positivamente la respuesta obtenida. Según ha explicado, la elevada asistencia a los conciertos y al resto de actividades demuestra el interés que ha despertado la programación diseñada para esta edición.

Los nuevos espacios e iniciativas como el vermut han despertado gran interés.

Los nuevos espacios e iniciativas como el vermut han despertado gran interés. / Flores

Nuevos espacios y éxitos

Amat también ha destacado que la incorporación de nuevos espacios ha permitido extender el ambiente festivo más allá del puerto y acercar las actividades a diferentes puntos del casco urbano. En este sentido, ha subrayado que la programación ha buscado llegar a públicos de todas las edades.

Entre los actos con mayor afluencia, el Ayuntamiento destaca los conciertos, la actuación de la Orquesta París de Noia, las actividades de La Mera, Vinaròs Ciutat d'Artistes, El Vermut de Festes y la programación del Garden.

Noticias relacionadas

Tras el cierre de las fiestas, el consistorio considera que la edición de 2026 supone un paso adelante en la consolidación de la programación festiva de la ciudad y asegura que seguirá trabajando para reforzar la oferta en próximas ediciones.

Recuerda que si quieres ponerte en contacto con Mediterráneo para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter.

También puedes escribir al correo electrónico mediterraneo@elperiodico.com.

Si te resulta más cómodo vía Whatsapp o Telegram puedes hacerlo mediante el número de teléfono 680558577.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reabren una de las principales playas de Benicàssim tras decretar bandera roja por la presencia de una de las medusas más peligrosas del mundo
  2. Más de cien perros conquistan una playa de Castellón en su primera quedada canina
  3. Un taxista rural de Castellón logra apoyo de Europa para mantener conectado a todo un pueblo: 'Es una tranquilidad
  4. El pueblo de Castellón donde pasa los veranos Dani Mateo: 'Mis padres tienen un apartamento
  5. La escapada gastronómica de Joaquín Prat en Castellón: de una pizzería viral al bar de una ermita
  6. Destrozan una pista de pádel en un pueblo de Castellón y el Ayuntamiento pide ayuda para identificar al autor
  7. La vía verde más larga de España pasa por Castellón: etapas, accesibilidad y ruta en bicicleta
  8. La fuente de un pueblo desaparecido bajo el pantano vuelve a brillar 119 años después en Castellón

Vinaròs cierra las fiestas de Sant Joan y Sant Pere con una alta participación y una programación renovada

Vinaròs cierra las fiestas de Sant Joan y Sant Pere con una alta participación y una programación renovada

Castellón blinda sus playas ante el regreso de la tortuga boba tras un año récord de puestas

Castellón blinda sus playas ante el regreso de la tortuga boba tras un año récord de puestas

Endavant lanza una campaña de verano con un coleccionable de abanicos inspirados en la Vall d'Uixó

Endavant lanza una campaña de verano con un coleccionable de abanicos inspirados en la Vall d'Uixó

Uno de los castillos más espectaculares de Castellón abre un nuevo acceso para visitar la fortaleza

Uno de los castillos más espectaculares de Castellón abre un nuevo acceso para visitar la fortaleza

Burriana llora la muerte de Lució, fallecido en el trágico accidente de Castellón: "Era el mejor hijo que unos padres podían soñar"

Burriana llora la muerte de Lució, fallecido en el trágico accidente de Castellón: "Era el mejor hijo que unos padres podían soñar"

Guerra entre el Obispado y Cortes de Arenoso: los vecinos denuncian el 'cambiazo' de una obra de arte del siglo XVI

Guerra entre el Obispado y Cortes de Arenoso: los vecinos denuncian el 'cambiazo' de una obra de arte del siglo XVI

Ponen en marcha 'Viernes de comercio y cultura en Alcalà de Xivert' para promover la actividad económica

Ponen en marcha 'Viernes de comercio y cultura en Alcalà de Xivert' para promover la actividad económica

Sant Jordi refuerza la seguridad ciudadana con la instalación de cinco cámaras de videovigilancia

Tracking Pixel Contents