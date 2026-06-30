Vinaròs cierra las fiestas de Sant Joan y Sant Pere con una alta participación y una programación renovada

Las fiestas de Sant Joan y Sant Pere de Vinaròs han concluido con una elevada afluencia de público en los principales actos, registrada especialmente en los conciertos celebrados en la zona portuaria y en las nuevas propuestas incorporadas este año al programa festivo.

El Ayuntamiento ha realizado un balance positivo de la edición de 2026, destacando la respuesta de vecinos y visitantes a las actividades programadas y la buena acogida de las novedades introducidas.

Entre ellas, el nuevo escenario de La Mera ha permitido ampliar la actividad musical al centro de la ciudad, mientras que la iniciativa Vinaròs Ciutat d'Artistes ha ofrecido un espacio en el que el público ha podido subir al escenario para participar en las verbenas. Asimismo, El Vermut de Festes se ha consolidado como una de las citas diurnas de la programación.

El vicealcalde, Juan Amat, ha señalado que el objetivo era "dar un nuevo impulso a las fiestas" y ha valorado positivamente la respuesta obtenida. Según ha explicado, la elevada asistencia a los conciertos y al resto de actividades demuestra el interés que ha despertado la programación diseñada para esta edición.

Los nuevos espacios e iniciativas como el vermut han despertado gran interés. / Flores

Nuevos espacios y éxitos

Amat también ha destacado que la incorporación de nuevos espacios ha permitido extender el ambiente festivo más allá del puerto y acercar las actividades a diferentes puntos del casco urbano. En este sentido, ha subrayado que la programación ha buscado llegar a públicos de todas las edades.

Entre los actos con mayor afluencia, el Ayuntamiento destaca los conciertos, la actuación de la Orquesta París de Noia, las actividades de La Mera, Vinaròs Ciutat d'Artistes, El Vermut de Festes y la programación del Garden.

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Tras el cierre de las fiestas, el consistorio considera que la edición de 2026 supone un paso adelante en la consolidación de la programación festiva de la ciudad y asegura que seguirá trabajando para reforzar la oferta en próximas ediciones.