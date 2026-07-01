Almassora llenará de cine las noches de verano: proyecciones y horarios

El Ayuntamiento de Almassora ha presentado una nueva edición del ciclo Cinema d’Estiu, una propuesta cultural y de ocio familiar que llenará de cine las noches de julio y agosto con proyecciones gratuitas en diferentes puntos del municipio.

La programación, dirigida a todos los públicos y especialmente al público familiar, recorrerá distintos espacios del casco urbano, la playa y Santa Quitèria, acercando el séptimo arte a vecinos y visitantes durante los meses estivales.

“Queremos que tanto los vecinos como las personas que nos visitan durante el verano puedan disfrutar de noches de ocio al aire libre en diferentes enclaves de Almassora. La cultura también sale a la calle durante el verano”, ha señalado el concejal de Cultura, Vicente Blay Casino. “La selección de películas responde a una programación pensada para todos los públicos, especialmente para el público infantil y familiar, combinando títulos actuales, animación y aventuras”, ha remarcado Casino.

El concejal de Cultura de Almassora, Vicente Blay Casino. / Mediterráneo

El ciclo arrancará los días 3 y 4 de julio con la película Los exploradores, una cinta de animación y aventuras. La primera proyección tendrá lugar el viernes en la plaza Víctimas del Terrorismo y la segunda, el sábado, en el Espai Cultural Benafelí, ambas a las 22.00 horas.

La segunda propuesta llegará los días 10 y 11 de julio con Amigos invisibles, una película de comedia y fantasía que podrá verse el viernes en la plaza Víctimas del Terrorismo y el sábado en la ermita de Santa Quitèria, también a las 22.00 horas.

El cine continuará los días 17 y 18 de julio con la proyección de Cómo entrenar a tu dragón, película de aventuras y acción. La sesión del viernes tendrá lugar en la plaza Víctimas del Terrorismo y la del sábado en la biblioteca de Pla de la Torre.

Los días 31 de julio y 1 de agosto será el turno de Pitufos, una cinta de animación y aventuras. La película se proyectará en la plaza Víctimas del Terrorismo y posteriormente en el Espai Cultural Benafelí.

Proyecciones en agosto

Durante el mes de agosto, el público podrá disfrutar los días 7 y 8 de agosto de Lilo & Stitch, película de animación y aventuras, que se exhibirá en la plaza Víctimas del Terrorismo y en la biblioteca de Pla de la Torre.

La programación continuará los días 21 y 22 de agosto con Wolfgang, una película de comedia y drama. La primera sesión tendrá lugar en la plaza Víctimas del Terrorismo y la segunda en la ermita de Santa Quitèria.

Cinema d'Estiu 2026. / Mediterráneo

El ciclo concluirá los días 28 y 29 de agosto con la proyección de Wicked, película de aventuras y fantasía de 105 minutos, que podrá verse en la plaza Víctimas del Terrorismo y en la biblioteca del Pla de la Torre.

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La programación de Cinema d’Estiu forma parte de la agenda estival impulsada por el Ayuntamiento de Almassora, que durante los meses de verano ofrece numerosas actividades culturales, deportivas y de ocio para todas las edades.