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Con tres jóvenes implicados

El aviso de un banco evita que una jubilada de Nules entregue 8.000 euros con el 'timo de la estampita'

La entidad alertó a un familiar de la víctima al sospechar de la situación y logró paralizar la operación antes de que se consumara la estafa

Una mujer mayor utiliza una tarjeta de crédito, en una foto de archivo.

Una mujer mayor utiliza una tarjeta de crédito, en una foto de archivo. / Mediterráneo

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Darío Pitarch

Nules

La rápida actuación de una entidad bancaria ha permitido este miércoles por la mañana evitar que una mujer mayor de Nules fuera víctima de una estafa mediante el conocido timo de la estampita. Según ha informado la Policía Local, los hechos se han producido cuando varias personas jóvenes habrían convencido a la víctima para acompañarla hasta el banco con el objetivo de que retirara una importante cantidad de dinero.

De acuerdo con la información facilitada por los agentes, en el intento de estafa habrían participado tres personas jóvenes, dos chicos y una chica, que circulaban en un vehículo de color negro. Estas personas habrían abordado a la mujer y logrado ganarse su confianza hasta el punto de acompañarla a una entidad bancaria, donde pretendía sacar 8.000 euros.

La estafa no llegó a consumarse gracias a la intervención del personal del banco. Al conocer a la clienta y sospechar de la situación, desde la propia entidad decidieron avisar a un familiar de la mujer, lo que permitió paralizar la operación antes de que la víctima llegara a entregar el dinero.

La Policía Local ha aprovechado este caso para lanzar un mensaje de alerta a la ciudadanía, especialmente a las personas mayores y a sus familiares, ante este tipo de engaños, que suelen basarse en generar confianza, confusión o presión sobre la víctima para conseguir que retire dinero en efectivo.

Publicación de la Policía Local de Nules en Facebook.

El conocido como timo de la estampita es una modalidad de estafa en la que los autores intentan convencer a la víctima de que puede obtener un beneficio económico fácil a cambio de entregar una cantidad de dinero. Aunque se trata de un engaño tradicional, los cuerpos de seguridad advierten de que todavía se siguen produciendo intentos de este tipo, especialmente contra personas vulnerables.

Noticias relacionadas y más

Desde la Policía Local de Nules recuerdan que, ante cualquier persona o situación sospechosa, se debe avisar de inmediato a los agentes a través del teléfono 964 67 01 64.

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