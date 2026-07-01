Balizas luminosas en lugar de fuego: el toro embolado que se ha hecho viral en un pueblo a cinco minutos de Castellón

Un pueblo de Teruel situado a cinco minutos de la provincia de Castellón se ha convertido en los últimos días en uno de los nombres más comentados dentro del mundo del bou al carrer gracias a una imagen poco habitual que ha corrido como la pólvora en redes sociales: la de un toro embolado con balizas luminosas y luces led en lugar del tradicional fuego.

Los vídeos de las emboladas, celebradas durante el pasado fin de semana en La Iglesuela del Cid, han acumulado miles de visualizaciones y compartidos desde la propia cuenta de Instagram de los Quintos de este municipio turolense y desde numerosas páginas especializadas y perfiles vinculados al ámbito taurino, donde la originalidad de la propuesta ha despertado curiosidad y multitud de reacciones.

La explicación está en el contexto. Aragón se encontraba esos días bajo nivel de alerta roja plus por riesgo extremo de incendios forestales, una situación que prohibía cualquier actividad con fuego. Con este escenario y para evitar la suspensión del festejo, los emboladores apostaron por una alternativa poco convencional: sustituir las tradicionales bolas de fuego por balizas luminosas. La decisión permitió mantener uno de los actos más esperados de las fiestas y, al mismo tiempo, dejó imágenes inéditas que rápidamente captaron la atención de aficionados y curiosos.

Un vídeo que se ha hecho viral

El efecto visual de las luces durante el recorrido nocturno ha sido uno de los aspectos más comentados, generando una estampa diferente que ha llamado la atención incluso fuera del ámbito taurino. La repercusión ha sido inmediata. Las grabaciones han saltado de perfiles locales a cuentas especializadas del mundo del toro y han terminado circulando por múltiples páginas y canales vinculados al bou al carrer, ampliando el alcance de una celebración que, en circunstancias normales, habría quedado limitada al ámbito festivo del municipio.

Aunque la mayoría de reacciones han puesto el foco en la capacidad de adaptación y en la originalidad de la fórmula, también han aparecido algunas voces críticas dentro del propio sector. Los más puristas defienden que este tipo de emboladas con balizas deben entenderse únicamente como una solución excepcional, fruto de las restricciones por incendios, y advierten de que no deberían consolidarse como una alternativa estable, al considerar que el fuego forma parte de la esencia del toro embolado tradicional.

Más allá de este debate, la experiencia de La Iglesuela ha vuelto a poner de manifiesto la capacidad de las peñas y emboladores para reinventarse ante circunstancias extraordinarias y la importancia que tienen hoy las redes sociales para dar visibilidad a unos festejos que forman parte de la identidad cultural de muchos municipios.