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Benicàssim peatonaliza su centro las noches de verano

El cierre al tráfico se aplicará los viernes y sábados del 3 de julio al 29 de agosto

La calle Santo Tomás de Benicàssim es una de las más concurridas.

La calle Santo Tomás de Benicàssim es una de las más concurridas. / Eva Bellido

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Concha Marcos

Benicàssim

El Ayuntamiento de Benicàssim vuelve a impulsar este verano la peatonalización de la calle Santo Tomás y la avenida Castellón durante las noches de los viernes y sábados de julio y agosto. Se trata de una medida ya consolidada dentro de la programación estival que busca fomentar una movilidad más sostenible, mejorar la seguridad de peatones y ofrecer un centro urbano más amable tanto para vecinos como para visitantes y comerciantes.

La iniciativa estará en vigor del 3 de julio al 29 de agosto en el tramo comprendido entre las calles Santa Águeda y Desert. Como excepción, la restricción al tráfico no se aplicará durante los fines de semana de celebración del Festival Internacional de Benicàssim (FIB), los días 17 y 18 de julio, ni del Rototom Sunsplash, los días 21 y 22 de agosto.

Con esta actuación, el consistorio pretende favorecer el disfrute del espacio público durante los meses de mayor afluencia turística, facilitando el paseo por el centro urbano y contribuyendo, al mismo tiempo, a dinamizar la actividad comercial y hostelera del municipio. La peatonalización, implantada inicialmente durante la pandemia, ha contado con una buena acogida entre residentes, visitantes y el tejido económico local, hasta convertirse en una de las iniciativas habituales del verano en Benicàssim.

Cuándo retirar los vehículos

Para garantizar el correcto desarrollo de la medida, los vehículos estacionados en la calle Santo Tomás y la avenida Castellón deberán abandonar ambas vías antes de las 20.00 horas. A partir de ese momento se procederá al cierre al tráfico y los vehículos que permanezcan estacionados podrán ser retirados.

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El Ayuntamiento recuerda además que Benicàssim dispone de cerca de 1.500 plazas de aparcamiento gratuito distribuidas en distintas bolsas de estacionamiento situadas a menos de cinco minutos a pie del centro urbano. Entre ellas se encuentran las ubicadas en Juan Carlos I, el Bulevar, la calle Clot, la plaza del País Valencià, la avenida del Ferrocarril, Joanot Martorell, el entorno del IES Violant de Casalduch y la calle Antonio Puerto, junto a las Bodegas Carmelitano.

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