PLAN DE EMPLEO 2026
Burriana incorpora a dos operarios para reforzar el mantenimiento de sus playas
El proyecto cuenta con una subvención de 10.551 euros de la Diputación de Castellón y una aportación municipal de 4.043 euros adicionales
La concejal de Personal y Políticas Activas de Empleo del Ayuntamiento de Burriana, Suni Fandos, se ha desplazado este miércoles a la playa del Arenal para dar la bienvenida oficial a las dos personas desempleadas que se incorporan al consistorio para reforzar los trabajos de limpieza y mantenimiento en el litoral durante los meses de julio y agosto. En esta visita, la edil ha estado acompañada por el técnico municipal encargado de prevención de riesgos laborales, con el objetivo de trasladar e informar a los nuevos operarios de todas las instrucciones, normativas y protocolos de seguridad específicos para el desarrollo de sus funciones en la costa.
Este refuerzo de personal ya es una realidad gracias a una subvención de 10.551 euros concedida por la Diputación de Castellón dentro del Plan de Empleo 2026, a la que el consistorio de la capital de la Plana Baixa ha sumado una aportación municipal de 4.043 euros.La selección final de los operarios se ha realizado mediante una baremación ajustada a los criterios establecidos por la Diputación Provincial y a partir de hoy, los nuevos empleados llevarán a cabo tareas de limpieza y mantenimiento en las playas y en diferentes equipamientos del litoral, tales como pasarelas, lavapiés, zonas de juegos o casetas.
Este refuerzo, sumado a las tareas habituales realizadas por los empleados de Vía Pública, van a permitir que la plantilla continue su labor en la costa para que la ciudad mantenga los exigentes criterios de accesibilidad, sanidad y educación ambiental.
Distintivos
Estas labores durante todo el año han logrado que Burriana consolide sus tres Banderas Azules, la Bandera Ecoplayas en l’Arenal y la Malvarrosa, y el distintivo de Sendero Azul para el paraje del Clot de la Mare de Déu, premiando el esfuerzo técnico y humano por mantener un entorno sostenible. Cabe recordar, además, que el Ayuntamiento ha incrementado este año en 20.000 euros la partida destinada al contrato de salvamento y socorrismo, adelantando el horario general de vigilancia en verano de 10:00 h a 20:00 h para ofrecer una mayor cobertura a los bañistas.
La concejal de Personal y Políticas Activas de Empleo, Suni Fandos, ha destacado a pie de playa que “hoy damos la bienvenida a estos dos trabajadores que desempeñarán una labor fundamental para que nuestras playas luzcan durante la temporada alta”. Fandos ha agradecido “el respaldo de la Diputación para reforzar los servicios estivales en municipios costeros como el nuestro”, y ha subrayado “la importancia y utilidad de estos programas, que permiten dar una oportunidad laboral a personas desempleadas al tiempo que mejoran de forma directa la calidad de los espacios públicos que disfrutan tanto vecinos como turistas”.
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