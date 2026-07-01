Detenido en Huesca el padre de una bebé desaparecida tras una pista recibida por la Policía Local de Almenara

La colaboración ciudadana y la rápida difusión del cartel de búsqueda de la pequeña Mía han sido determinantes para localizar a la bebé de 11 meses que permanecía desaparecida desde el pasado viernes. Entre quienes han contribuido a la resolución del caso se encuentra la Policía Local de Almenara, que este miércoles ha explicado cómo una publicación realizada en sus redes sociales ha acabado siendo clave para dar con el paradero de la menor.

Según ha informado el propio cuerpo policial, antes de difundir la alerta los agentes comprobaron la autenticidad del comunicado para evitar compartir información falsa o desactualizada. Una vez verificada, publicaron el cartel con la esperanza de que pudiera ser de ayuda.

La respuesta llegó apenas una hora después. La Policía Local recibió una llamada procedente de la provincia de Huesca en la que una persona aseguraba haber visto a la menor. Esa información fue trasladada de inmediato a los cuerpos encargados de la investigación.

Cartel que anuncia que ha sido encontrada / PL

"Nos ha sorprendido comprobar cómo una publicación realizada desde un municipio como Almenara ha podido llegar tan lejos y contribuir, aunque fuera de forma indirecta, a la cadena de colaboración ciudadana", ha señalado la Policía Local, que ha celebrado el feliz desenlace del caso y ha agradecido la implicación de todas las personas que compartieron la publicación.

Detenido el padre de la menor

Según ha informado Levante-EMV, un hombre español de 37 años ha sido detenido este miércoles en Huesca por un presunto delito de sustracción de menores y malos tratos en el ámbito familiar, después de que su expareja denunciara el pasado viernes en el Port de Sagunt que no le había devuelto a su hija de 11 meses tras el régimen de visitas.

Según el mismo medio, el hombre ha sido localizado en el municipio oscense de Riglos, donde al parecer se había alojado para pasar unas vacaciones. La madre ya se desplaza hacia Huesca para reencontrarse con la pequeña, cuyo estado de salud es bueno. Según ha explicado a Levante-EMV, la difusión del cartel en redes sociales fue decisiva para que una persona reconociera a la menor y alertara a las autoridades.

Noticias relacionadas

La Policía Local de Almenara ha querido agradecer la colaboración de todos los ciudadanos que compartieron la alerta y ha recordado que la difusión de información verificada y la cooperación entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad pueden resultar fundamentales en situaciones de este tipo.