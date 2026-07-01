La empresa de renovables de Javier Moliner acelera su despliegue solar: dos nuevas plantas en Nules y otra en Vila-real

Mediterranean Sun Power, la firma de renovables impulsada por el expresidente de la Diputación de Castellón Javier Moliner junto a Elektrosol, sigue extendiendo su red de microparques solares en la provincia. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha sacado este martes a información pública tres nuevos proyectos fotovoltaicos promovidos por sociedades vinculadas al grupo: dos plantas en Nules y otra en Vila-real.

Las nuevas instalaciones son MSP 16 La Raya II y MSP 18 La Raya IV, ambas proyectadas en el término municipal de Nules, y MSP 7 Century, prevista en Vila-real. En conjunto, los tres proyectos suman 9,57 MW de potencia instalada, más de 16.600 paneles solares y un presupuesto global que roza los cuatro millones de euros.

La mayor de las tres plantas es MSP 16 La Raya II, promovida por Mediterranean Sun Power 16, SL. La instalación se plantea en la partida Torremocha, en el polígono 29 de Nules, y contará con una potencia a instalar de 4.290 kW, limitada a 4.085 kW, que coincide con su potencia de acceso a la red. El proyecto contempla 7.560 paneles solares de 710 W y un presupuesto de 1.760.865 euros.

También en Nules se proyecta MSP 18 La Raya IV, impulsada por Mediterranean Sun Power 18, SL. La planta se ubica igualmente en la partida Torremocha, en este caso sobre las parcelas 343, 344, 345, 349, 350, 351, 352 y 353 del polígono 29. La instalación tendrá 3.630 kW de potencia instalada y 3.655 kW de potencia de acceso, con 6.480 paneles solares y un presupuesto de 1.457.016 euros.

Infraestructura de evacuación compartida

Ambas centrales estarán conectadas entre sí desde el punto de vista de la evacuación eléctrica. La documentación publicada por la Generalitat detalla que la infraestructura de evacuación será compartida por MSP 16 La Raya II y MSP 18 La Raya IV, de manera que la energía generada por las dos plantas saldrá a la red a través de una misma solución técnica vinculada a la línea de media tensión L8-Polarcup, de la subestación Rambleta de Nules.

Estas dos nuevas iniciativas refuerzan el peso de Nules dentro del mapa solar de Mediterranean Sun Power. De hecho, la Generalitat ya había sacado previamente a información pública otro proyecto de la misma serie en el municipio, MSP 17 La Raya III, con una potencia a instalar de 4,290 MW y una potencia de acceso de 4,085 MW. Así, con los expedientes localizados hasta ahora, Nules concentra al menos tres plantas de la serie La Raya promovidas por sociedades del grupo.

La tercera instalación publicada este martes afecta a Vila-real. Se trata de MSP 7 Century, promovida por Mediterranean Sun Power 7, SL, con una potencia instalada de 1.650 kW y una potencia de acceso de 1.540 kW. El proyecto se emplaza en el polígono 37, parcelas 25 y 386, en la partida Pinella, y contempla 2.592 paneles solares y un presupuesto de 776.619 euros.

La de Vila-real supone, además, una nueva apuesta de la firma por este término municipal. Mediterranean Sun Power ya tenía en tramitación la planta MSP 1 Pinella 3, también en la partida Pinella, por lo que MSP 7 Century consolida la presencia de la empresa en una de las principales áreas industriales de la Plana.

Otra en camino en Vila-real

Además, la implantación de Mediterranean Sun Power en Vila-real podría seguir creciendo en las próximas semanas. Aunque todavía no ha salido publicada en el DOGV, el Ayuntamiento de Vila-real ya tiene en exposición pública otro proyecto de la compañía, MSP 20 La Masada, una nueva planta fotovoltaica proyectada entre los términos municipales de Vila-real y Betxí.

La instalación, promovida por Mediterranean Sun Power 20, SL, se plantea con una potencia a instalar de 2.970 kW, limitada a 2.765 kW, y una potencia de acceso también de 2.765 kW. Según la documentación expuesta, la planta y el centro de transformación se ubican en la partida Pinella, en el polígono 35 de Vila-real, mientras que parte de la línea de evacuación y el centro de seccionamiento se sitúan ya en el término de Betxí. El proyecto contempla 4.428 paneles solares y un presupuesto de 1.280.864 euros.

Los tres anuncios publicados este martes abren el periodo de información pública de las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción. En el caso de las dos plantas de Nules, además, también se somete a exposición la declaración de utilidad pública y los proyectos se tramitan con evaluación de impacto ambiental simplificada.

La Generalitat advierte en los tres expedientes de que, al tratarse de instalaciones de potencia igual o inferior a 10 MW, los proyectos se tramitan por el procedimiento de urgencia previsto en el decreto ley valenciano de impulso a las renovables, por lo que los plazos ordinarios de alegaciones se reducen a la mitad.

El nuevo paquete de proyectos confirma el avance de la estrategia de Mediterranean Sun Power en Castellón: instalaciones solares de tamaño contenido, conectadas a la red y repartidas por diferentes municipios de la provincia. Una fórmula que la compañía ha ido desplegando en los últimos años en enclaves como Castelló, Almassora, la Vall d’Uixó, Benassal, Vila-real y ahora, con especial intensidad, Nules.