La justicia desbloquea tres obras educativas en Benicarló, Borriol y Betxí paralizadas por la Generalitat

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado los recursos de la Generalitat para declarar lesivas varias delegaciones de competencias del plan Edificant, entre ellas tres actuaciones educativas previstas en la provincia: el IES Ramón Cid de Benicarló, el futuro instituto de Borriol y la escuela infantil Pequelar de Betxí.

Las tres obras sumaban una inversión superior a los 32 millones de euros y habían sido impulsadas durante la etapa anterior de la Conselleria de Educación (con el Botànic al frente del gobierno autonómico), dentro del programa Edificant, que permite a los ayuntamientos asumir la tramitación y ejecución de actuaciones en centros educativos con financiación autonómica.

En concreto, el proyecto de Benicarló contemplaba el derribo y nueva construcción del IES Ramón Cid, con un presupuesto adjudicado de 19,6 millones. En Borriol, la actuación suponía la construcción de un instituto propio por cerca de 11 millones de euros, una reivindicación histórica para evitar que el alumnado tenga que desplazarse a Castellón para cursar sus estudios. En Betxí, la inversión prevista superaba los 2,2 millones de euros para la demolición y construcción de nuevo de la escuela infantil Pequelar.

La resolución judicial supone un revés para la estrategia iniciada por la Conselleria de Educación en mayo de 2024, cuando el Consell recurrió al procedimiento de declaración de lesividad para intentar anular delegaciones de competencias aprobadas en julio de 2023, con el anterior Gobierno valenciano en funciones.

La Generalitat defendía que aquellas delegaciones no podían ser acordadas por un Consell en funciones y alegaba que implicaban compromisos de gasto elevados que afectarían a la legislatura entrante e incluso a futuras legislaturas. También sostenía que no estaba suficientemente motivado el interés general de las actuaciones.

Sin embargo, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV ha rechazado estos argumentos y ha concluido que las delegaciones de competencias se enmarcaban en el “despacho ordinario de asuntos públicos”, por lo que podían ser aprobadas por un Ejecutivo en funciones. Las sentencias, que pueden ser recurridas en casación, condenan además a la Generalitat al pago de las costas procesales.

Según informó el propio TSJCV, la Sala ha dictado hasta ahora nueve sentencias en el mismo sentido, relativas a distintos ayuntamientos de las provincias de Valencia y Castellón, y tiene previsto resolver otros cinco recursos similares.

Reacción de Compromís

Tras conocerse las resoluciones, Compromís ha reclamado a la Generalitat que reactive “de manera inmediata” las obras afectadas en Benicarló, Borriol y Betxí. El portavoz de Educación de la coalición en Les Corts, Gerard Fullana, ha acusado al PP de haber paralizado proyectos necesarios para la comunidad educativa y de haber retrasado durante tres años actuaciones que, a su juicio, ya contaban con informes que acreditaban su urgencia.

Fullana ha considerado que las sentencias evidencian que la Conselleria “utilizó pretextos” para frenar las actuaciones del plan Edificant y ha responsabilizado tanto al anterior conseller José Antonio Rovira, que inició el procedimiento, como a la actual responsable del área, Carmen Ortí, por mantenerlo hasta el final.

Por su parte, la diputada autonómica por Castellón Verònica Ruiz ha puesto en valor la movilización de las comunidades educativas y de los representantes municipales de los tres municipios afectados. En este sentido, ha destacado la labor de los ayuntamientos de Betxí y Borriol, gobernados por Compromís, así como la presión ejercida en Benicarló para que el consistorio se opusiera a la decisión de la Generalitat.

“Se han perdido tres años para construir dos institutos y una escuela infantil fundamentales”, ha señalado Ruiz, quien ha defendido que, de no haberse paralizado los proyectos, las obras podrían estar ya en marcha.

Compromís reclama ahora al Consell que acate las sentencias, recupere las delegaciones de competencias y garantice que los proyectos pendientes en estos centros educativos públicos puedan retomarse sin más demora.

Valoración del PSOE de Benicarló El PSPV-PSOE de Benicarló ha valorado positivamente la resolución judicial que avala proyectos del plan Edificant y ha confiado en que esta decisión permita también desbloquear la reforma integral del IES Ramón Cid, una actuación presupuestada en más de 19 millones de euros. El portavoz socialista, Ilde Añó, ha defendido que la reforma del instituto “no es un proyecto improvisado”, sino el resultado de un trabajo técnico, administrativo y político impulsado durante la etapa del Botànic y por el anterior gobierno socialista de Benicarló. Según ha recordado, el consistorio dejó preparada la memoria valorada, un trámite necesario para que la Generalitat pudiera delegar las competencias al Ayuntamiento dentro del Plan Edificant. Añó ha criticado que, desde entonces, el Partido Popular haya acumulado “tres años de bloqueo, excusas y parálisis” en torno a una reforma que, a su juicio, debería estar ya muy avanzada. El portavoz socialista ha señalado que, si la justicia confirma también la validez del proyecto de Benicarló, quedará claro que la paralización no se debe a los tribunales, sino a una decisión política del PP. Por ello, el PSPV reclama que la Generalitat desbloquee definitivamente una actuación que considera imprescindible para el futuro educativo de Benicarló.