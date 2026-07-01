L'Alcora acelera la reducción de deuda y amortizará 2,6 millones antes de acabar el año

L'Alcora quiere seguir apretando el acelerador inversor sin descuidar sus cuentas. El Ayuntamiento amortizará de forma anticipada 2,63 millones de euros de deuda municipal antes de que termine este 2026, dentro de una estrategia económica con la que el consistorio busca combinar la reducción del endeudamiento con el mayor volumen inversor de los últimos años.

El pleno municipal aprobó este lunes por la noche, con los votos favorables del equipo de gobierno (PSPV-PSOE) y la abstención del Partido Popular (el concejal de Més l'Alcora se ausentó), una nueva amortización por importe de 131.200 euros. Esta cantidad se suma a los 2,5 millones que el Ayuntamiento ya tenía previsto destinar este año a reducir deuda con cargo a la liquidación del presupuesto.

Estas amortizaciones extraordinarias se añaden a las cuotas ordinarias de los préstamos y permiten acelerar la rebaja del endeudamiento cuando la situación económica municipal lo permite. Desde el equipo de gobierno defienden que esta fórmula permite ganar margen de futuro sin paralizar las inversiones previstas.

El alcalde, Samuel Falomir (i), junto al concejal de Hacienda, Robert Tena. / Javier Nomdedeu

"El mayor esfuerzo inversor"

El alcalde, Samuel Falomir, subrayó que el Ayuntamiento está demostrando que es posible mantener “el mayor esfuerzo inversor de la historia reciente” de l’Alcora y, al mismo tiempo, seguir reduciendo deuda. “Estamos impulsando proyectos relevantes para transformar el municipio, pero con una gestión económica seria y responsable”, señaló.

Falomir insistió en que la “buena salud económica” del consistorio permite afrontar los próximos años con mayor solvencia. Según explicó, el objetivo es continuar invirtiendo para mejorar la calidad de vida de los vecinos, pero siempre desde la estabilidad financiera.

En la misma línea, el concejal de Hacienda, Robert Tena, destacó que la amortización anticipada es una herramienta que permite reducir el endeudamiento más allá de las obligaciones ordinarias fijadas en los préstamos. “Es una decisión que solo puede adoptarse cuando existe una situación económica saneada y una buena planificación”, apuntó.

Tena también puso el acento en la captación de subvenciones de otras administraciones como una de las claves para sostener el actual ritmo inversor. Según explicó, estos recursos externos permiten financiar una parte importante de los proyectos estratégicos y, al mismo tiempo, preservar el equilibrio de las cuentas municipales.

Endeudamiento del 23% a final de 2028

El Ayuntamiento ha querido trasladar además un mensaje de tranquilidad sobre el recurso a préstamos para financiar parte de las actuaciones previstas. Según las previsiones técnicas del área de Intervención, el endeudamiento de l’Alcora al cierre del ciclo 2024-2028 se situará en torno al 23%, muy por debajo del límite legal del 110% permitido a las administraciones locales.

Tena remarcó que ese 23% es el techo máximo previsto y que la cifra podría incluso reducirse si se realizan nuevas amortizaciones extraordinarias. “Recurrir a esta financiación nos permite acelerar obras prioritarias con una seguridad financiera absoluta”, defendió el concejal.

El plan económico del consistorio prevé movilizar 22,5 millones de euros en inversiones entre 2024 y 2028. De esa cantidad, 12,4 millones corresponden a actuaciones ya activadas o ejecutadas entre 2024 y 2025, mientras que otros 10 millones se incorporan a la planificación del periodo 2026-2028, con iniciativas como el plan de proximidad l’Alcora Creix.

Falomir vinculó esta capacidad inversora al saneamiento previo de las cuentas municipales. El alcalde recordó que l’Alcora llegó a alcanzar el hito de la deuda cero, una situación que, según afirmó, ha servido ahora como “colchón financiero” para planificar nuevas actuaciones sin comprometer el futuro económico del municipio.

“Conseguimos el dinero para que los vecinos puedan disfrutar cuanto antes de las obras y lo devolvemos a un ritmo rápido”, concluyó el primer edil, que defendió que la estrategia del Ayuntamiento pasa por “gestionar el presente asegurando el futuro económico del pueblo”.