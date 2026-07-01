L'Alcora impulsa la lectura en verano con la vuelta de la Bibliopiscina

La piscina de verano de l'Alcora vuelve a contar esta temporada con el servicio de Bibliopiscina, una iniciativa impulsada para fomentar la lectura y ofrecer una alternativa cultural y de ocio a vecinos y vecinas durante los meses estivales.

Con motivo de su puesta en marcha, las instalaciones han recibido la visita del alcalde, Samuel Falomir; la concejala de Educación, Ana Huguet; y la responsable de la Biblioteca Municipal, Ana Puchol, quienes han conocido de primera mano el funcionamiento de este espacio y han compartido impresiones sobre una propuesta ya consolidada en la programación veraniega del municipio.

Gracias a este servicio, los usuarios de la piscina podrán acceder de forma gratuita a una amplia selección de libros, revistas y otras publicaciones dirigidas a todas las edades, con especial atención al público infantil y juvenil. El objetivo es acercar la lectura a la ciudadanía también durante sus momentos de descanso, combinando el ocio, los hábitos saludables y el disfrute de un buen libro.

Desde el Ayuntamiento han destacado la excelente acogida que la Bibliopiscina recibe año tras año, hasta convertirse en un recurso habitual del verano alcorino que contribuye a dinamizar el tiempo libre de los bañistas con una propuesta cultural y educativa.

La Escola d'Estiu reúne a cerca de 220 niños y niñas

Por otra parte, la Escola d'Estiu de l'Alcora ha iniciado una nueva edición con la participación de alrededor de 220 niños y niñas repartidos entre los dos turnos programados. Durante las próximas semanas, los participantes disfrutarán de una amplia oferta de actividades deportivas, lúdicas y educativas.

El alcalde, Samuel Falomir, y la concejala de Deportes y Juventud, Amparo Segura, visitaron a los niños y niñas en los primeros días de la actividad para darles la bienvenida y comprobar el desarrollo de las jornadas iniciales.

Este año, la programación gira en torno al lema 'Conviértete en un Eco-Ninja', una temática que combina deporte, juegos, talleres creativos, actividades acuáticas, excursiones y propuestas educativas orientadas a concienciar sobre el respeto por el medio ambiente y la importancia del reciclaje.

Durante la visita, Falomir destacó el valor de esta iniciativa municipal, subrayando que «es un recurso muy valioso para muchas familias de l'Alcora, ya que contribuye a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar durante las vacaciones escolares, al tiempo que ofrece a los niños y niñas un entorno seguro, educativo y divertido».

Por su parte, Segura puso en valor el trabajo realizado para diseñar una programación atractiva y adaptada a las diferentes edades. «Queremos que los participantes disfruten de un verano activo, hagan nuevas amistades, aprendan valores positivos y vivan experiencias enriquecedoras que recuerden con ilusión», afirmó.

La Escola d'Estiu está dirigida a niños y niñas de entre 3 y 14 años y se desarrolla en dos turnos: del 22 de junio al 10 de julio y del 13 al 31 de julio. La iniciativa cuenta con un equipo de monitores especializados y una programación adaptada a cada franja de edad.

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De este modo, un verano más, l'Alcora refuerza su oferta estival con iniciativas que combinan ocio, educación y cultura, ofreciendo tanto espacios para fomentar la lectura como actividades que favorecen el aprendizaje, la convivencia y la conciliación familiar durante las vacaciones escolares.