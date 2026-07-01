Moncofa crea una nueva sección electoral ante el notable crecimiento de su censo

El crecimiento demográfico que ha experimentado Moncofa durante el último lustro tendrá una incidencia directa en la organización de los próximos procesos electorales. El constante incremento de población registrado en el municipio ha llevado a la Oficina del Censo Electoral del Instituto Nacional de Estadística (INE) a adoptar medidas para garantizar una adecuada distribución de los electores y una mejor gestión de las futuras convocatorias electorales.

En este contexto, la Oficina del Censo Electoral ha informado de la creación de una nueva sección electoral que entrará en funcionamiento en las próximas elecciones que se celebren en el municipio. Esta decisión responde al notable aumento del número de personas inscritas en el censo electoral de Moncofa y tiene como objetivo adaptar la estructura electoral a la nueva realidad demográfica de la población.

La nueva sección electoral estará ubicada en la zona del Grau de Moncofa, uno de los enclaves que mayor desarrollo ha experimentado en los últimos años. La medida permitirá una distribución más equilibrada de los votantes entre las diferentes secciones existentes y contribuirá a mejorar la organización de las jornadas electorales.

Los datos hablan por sí solos

Los datos reflejan claramente la evolución demográfica que está viviendo el municipio. El número de electores pasará de 5.487 a 6.061, (datos de 2025) lo que supone a fecha de hoy un incremento de 574 personas con derecho a voto. En términos porcentuales, este aumento representa más de un 10% respecto al censo anterior, una cifra que pone de manifiesto el atractivo residencial y la capacidad de crecimiento que Moncofa viene consolidando durante los últimos años.

Este incremento del censo electoral es consecuencia directa del aumento de población que está registrando la localidad. La mejora de infraestructuras, el desarrollo urbanístico ordenado, la ampliación de servicios y la creciente actividad económica y turística han convertido a Moncofa en un municipio cada vez más atractivo tanto para residentes permanentes como para personas que deciden establecer aquí su segunda residencia o trasladar definitivamente su domicilio.

No obstante, y pese al significativo crecimiento poblacional, esta evolución no tendrá por el momento repercusión en la composición de la corporación municipal. El Ayuntamiento de Moncofa continuará contando con 13 concejales, que seguirán siendo los representantes elegidos por la ciudadanía para gestionar los asuntos públicos del municipio.

Desde el equipo de gobierno se valora de manera muy positiva esta evolución demográfica, interpretándola como una muestra de la confianza que cada vez más personas depositan en el municipio para desarrollar su proyecto de vida. El alcalde, Wences Alós, ha destacado que el crecimiento de la población constituye una oportunidad para seguir impulsando el desarrollo local y reforzar la oferta de servicios públicos.

“La progresión de Moncofa no desvirtúa nuestra identidad como pueblo. La llegada de más personas es riqueza. Más oportunidades, más crecimiento y más servicios. Todo es resultado del trabajo que se viene realizando en el pueblo desde hace años, convirtiéndonos en un centro de interés social, cultural, turístico y económico de la provincia y de la Comunitat Valenciana”, ha valorado Alós.

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Estas cifras confirman una tendencia sostenida de crecimiento que sitúa a Moncofa como uno de los municipios con mayor dinamismo demográfico de su entorno. La creación de una nueva sección electoral constituye una consecuencia directa de esta realidad y, al mismo tiempo, un indicador del desarrollo que está experimentando la localidad. De cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2027, el municipio afrontará este nuevo escenario con una estructura censal adaptada a las necesidades de una población cada vez más numerosa y diversa, manteniendo al mismo tiempo su carácter, sus tradiciones y su identidad como pueblo abierto al futuro.