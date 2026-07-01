PREVENCIÓN
Moncofa intensifica la protección contra plagas con tratamientos en la red de saneamiento
La iniciativa busca anticiparse a la proliferación de insectos con la inspección y tratamiento de pozos de registro
El Ayuntamiento de Moncofa y Facsa han iniciado la segunda fase de la campaña de tratamientos preventivos en la red de saneamiento del municipio. Esta nueva actuación da continuidad a los trabajos iniciados el pasado mes de marzo con el objetivo de anticiparse a la posible proliferación de plagas -especialmente en los meses en los que más aumentan las temperaturas-, y forma parte de las labores periódicas de mantenimiento del sistema de alcantarillado.
En esta segunda intervención, los trabajos se extenderán al conjunto de la red de saneamiento, reforzando especialmente aquellos puntos considerados más sensibles y sobre los que ya se había actuado en la primera fase. Las actuaciones han consistido en la inspección y tratamiento de distintos pozos de registro distribuidos por el municipio, lo que permite actuar de forma focalizada y eficaz en la red de alcantarillado y mejorar la eficacia global del servicio.
El alcalde de Moncofa, Wences Alós, ha seguido de cerca las actuaciones y ha destacado que “estos trabajos son fundamentales para actuar con previsión y reforzar el mantenimiento de una infraestructura básica para el municipio”. Asimismo, ha señalado que “la planificación en dos fases nos permite llegar al conjunto de la red y prestar especial atención a los puntos más sensibles, contribuyendo a mantener un entorno urbano más seguro y saludable para la ciudadanía”.
Tanto el Ayuntamiento como Facsa han recordado que todos los productos empleados están homologados y cumplen con la normativa vigente, garantizando en todo momento la protección del entorno y la seguridad de las personas.
Con este tipo de intervenciones, ambas entidades refuerzan su compromiso con la salud pública, el mantenimiento preventivo de las infraestructuras hidráulicas y el buen funcionamiento de la red de saneamiento municipal.
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