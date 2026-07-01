La jornada será este jueves
Naturem acoge el acto central de la fiesta del cooperativismo valenciano en Burriana
Bajo el lema Desmontando mitos, cultivando paz, la cita apuesta por la concordia en el mundo e incluye el reconocimiento a cinco cooperativas
El centro de interpretación citrícola Naturem, situado en las Alquerías de Ferrer de Burriana, se convertirá este jueves en el epicentro del cooperativismo valenciano, con motivo del Día Mundial del Cooperativismo (que se conmemora el 4 de julio). El CIC, inaugurado el pasado mes de febrero, ha sido escogido por Convocal para esta gran fiesta, que también reconoce los 120 años de historia de la Cooperativa Agrícola de Burriana, creadora de este centro, único en España y Europa en su temática, y que en solo cinco meses se ha convertido en todo un referente de la citricultura y del patrimonio de la ciudad, de la comarca y de la Comunidad Valenciana.
En la jornada del día 2, según Concoval, se revindicará la identidad de las cooperativas y su contribución a la resolución de muchas de las situaciones a las que se enfrenta la sociedad actual, con una especial atención a los conflictos bélicos que afectan a todo el planeta.
Reconocimiento y logros
Además, se reconocerá a cinco cooperativas, varias de ellas de la provincia de Castellón, como la Cooperativa Agrícola Sant Bertomeu d’Atzeneta, y tres cooperativas de trabajo asociado del Alto Palancia: Canopia (La Surera), La Somniada y El Rincón del Al+manzor, protagonistas de una alianza dinamizar el territorio del Alto Palancia. Este proyecto coral desmonta el mito de que la gente joven no emprende en el medio rural y ha permitido alcanzar logros tan significativos como que la escuela de Almedíjar vuelva a abrir sus puertas gracias a la llegada de familias jóvenes con niños pequeños.
Estos ejemplos demuestran que hay otra forma de hacer las cosas, pensando en lo colectivo, con vocación transformadora, desde el compromiso con un modelo socioeconómico que despliega valores éticos y que contribuye a mejorar el entorno desde una perspectiva de sostenibilidad y de arraigo territorial, porque las cooperativas valencianas siguen consolidándose como una fórmula empresarial de éxito capaz de aportar soluciones compartidas a problemas sociales como el desempleo, la vivienda o el reto demográfico.
Cooperativas por un mundo en paz
Concoval también se suma en la conmemoración del Día Mundial del Cooperativismo al lema marcado por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), que este año ha querido destacar el papel de las cooperativas en la construcción de un mundo sin conflictos. Cooperativas por un mundo en paz es el lema que va a guiar las celebraciones de este año en todos los países.
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