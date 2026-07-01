Nules bonifica con un 10% las actividades municipales para jóvenes con Carnet Jove

El Ayuntamiento de Nules, a través de las concejalías de Deportes y Juventud, ha aprobado nuevas bonificaciones para las personas titulares del Carnet Jove del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) con el objetivo de fomentar la participación de la juventud en las actividades municipales. Así, se aplicará un descuento del 10% en las actividades deportivas dirigidas de temporada, como yoga, pilates, zumba o acondicionamiento físico. Igualmente, este descuento del 10% será extensible a las actividades deportivas dirigidas de verano y a los cursos de la Piscina Municipal que se desarrollan a lo largo de todo el año.

Además, desde la Concejalía de Juventud también se establece una bonificación del 10% para las personas usuarias con Carnet Jove que participen en las actividades de Estiu Jove y en el Campament d'Estiu.

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Así, el Concejal de Deportes, Gabriel Torres, y la Concejal de Juventud, Blanca Silvestre, coinciden en señalar que con esta medida, “el Ayuntamiento de Nules reafirma su compromiso con la promoción de la actividad física, el ocio educativo y los hábitos saludables entre la población joven, facilitando a su vez el acceso a los diferentes programas municipales”.