Onda pide ayuda a la Generalitat para frenar la macroplanta solar con baterías que inquieta al campo

El Ayuntamiento de Onda pide la colaboración de la Generalitat para estudiar todas las vías posibles que permitan proteger el territorio y minimizar el impacto de la macroplanta solar con baterías proyectada en el municipio. La alcaldesa, Carmina Ballester, se ha reunido con el director general de Urbanismo, Miguel Ángel Ivorra, junto a representantes de la Comunidad de Regantes de la Cota 220, para trasladar la preocupación que ha suscitado este proyecto fotovoltaico entre vecinos, agricultores y propietarios afectados por el proyecto Olinda.

Durante el encuentro, Ayuntamiento y regantes defendieron la necesidad de compatibilizar el desarrollo de las energías renovables con la protección del suelo agrícola, el paisaje y la actividad económica vinculada al campo. Ambas partes reiteraron su rechazo a proyectos de gran dimensión que, a su juicio, puedan comprometer zonas de alto valor productivo.

Ballester aseguró que el consistorio se mantendrá “al lado de los agricultores y de los vecinos afectados” y que seguirá actuando dentro de sus competencias. “Creemos en las energías renovables, pero también en la planificación, el equilibrio y el sentido común”, señaló la alcaldesa, quien afirmó que Onda seguirá trabajando con todas las administraciones para defender los intereses del municipio, de sus agricultores y de su entorno.

Defensa del territorio

La reunión se enmarca en la estrategia que el Ayuntamiento viene desarrollando desde hace meses frente a los proyectos de plantas fotovoltaicas planteados sobre suelo rural de Onda. Aunque la autorización de estas instalaciones corresponde a la Generalitat o al Gobierno de España, según las características de cada proyecto, el consistorio sostiene que ha agotado las actuaciones que permite su ámbito competencial.

Desde el inicio de la tramitación, el Ayuntamiento asegura haber mantenido contacto permanente con vecinos, propietarios y agricultores afectados, facilitando información sobre los procedimientos administrativos y ofreciendo asesoramiento. Además, ha mantenido reuniones con urbanizaciones y colectivos afectados para coordinar una respuesta conjunta.

Como publicó Mediterráneo, el consistorio y la Comunidad de Regantes de la Cota 220 han presentado alegaciones y recursos frente a los proyectos que afectan al término municipal. La colaboración con el sector agrario se ha intensificado también a través del Consell Agrari Municipal, donde se acordó presentar alegaciones a las iniciativas que puedan afectar al suelo rural y estudiar cambios en la normativa urbanística municipal para reforzar la protección del territorio.

Posteriormente, el Ayuntamiento presentó nuevas alegaciones al proyecto impulsado por el Gobierno central y constituyó una comisión de seguimiento con la Comunidad de Regantes de la Cota 220 para coordinar actuaciones durante toda la tramitación administrativa.

El proyecto Olinda

El proyecto que ha generado el rechazo vecinal y agrario es Olinda, una instalación híbrida que combina una planta fotovoltaica con un sistema de almacenamiento energético en baterías. La actuación afecta a los términos municipales de Onda, Vila-real y Betxí, aunque la planta solar, las baterías y la subestación SET Ratils se sitúan en Onda. La afección a Vila-real y Betxí está vinculada principalmente a la infraestructura de evacuación eléctrica.

La instalación híbrida, con un presupuesto que supera los 47 millones de euros, contempla una potencia total instalada de 110,53 megavatios, repartidos entre un módulo solar fotovoltaico de 57,92 MW y un sistema de baterías de 52,61 MW. Aunque el BOE identifica como peticionaria a Global Baza S.L., el proyecto figura en la cartera pública de Lightsource bp.

La planta solar fotovoltaica Olinda está proyectada en Onda. / Lightsource bp

El proyecto incluye también el centro de seccionamiento Olinda, una línea subterránea de media tensión y la futura subestación SET Ratils 220/33 kV, ubicada en Onda. Esta infraestructura dará servicio, además, a otros dos proyectos independientes de almacenamiento en baterías, denominados BESS Helicon y BESS El Salt.

La evacuación de la electricidad se realizará mediante una línea de alta tensión a 220 kV entre la SET Ratils y el Centro de Seccionamiento Betxí 220 kV, con tramos aéreos y subterráneos y una longitud superior a los seis kilómetros por los términos de Onda, Vila-real y Betxí.

La macroplanta ha generado revuelo en Onda por su posible impacto sobre terrenos agrícolas, paisaje y propiedades afectadas. Además de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento y los agricultores, vecinos han impulsado una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org contra la instalación de macroplantas fotovoltaicas en el municipio, que supera las 600 firmas.