Una de las orquestas más grandes de España actuará en un pueblo de Castellón este verano

Una de las orquestas más espectaculares del panorama musical español, La Misión, llegará este verano a Alcalà de Xivert para convertirse en el gran reclamo de las fiestas patronales. La cita será el miércoles 26 de agosto, a las 23.30 horas, en el aparcamiento del Espai d'Oci de Alcalà.

El espectáculo estará a la altura de las grandes giras nacionales. Sobre el escenario se desplegará una infraestructura de gran formato, con un montaje de 44 metros de longitud, cuatro horas de música en directo, una potente producción audiovisual y un despliegue técnico pensado para ofrecer una experiencia inmersiva para todos los públicos.

Las entradas saldrán a la venta el próximo 6 de julio al precio de 10 euros. Podrán adquirirse de forma online y también presencialmente en el Ayuntamiento de Alcalà, las Oficinas Municipales y la Tourist Info de Alcossebre.

La encargada de poner banda sonora a una de las noches grandes de las fiestas será la orquesta La Misión, considerada una de las formaciones más importantes y espectaculares del país y conocida por sus montajes de gran formato y su puesta en escena.