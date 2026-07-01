DISTINCIONES
Peñíscola ya luce las banderas de calidad en su playa
La Playa Norte cuenta con Bandera Azul, la Bandera de la Q, las certificaciones en gestión de calidad y gestión medioambiental, así como la bandera Qualitur
Peñíscola ya luce las banderas de calidad en su playa Norte, la playa urbana de mayor extensión del municipio, con más de cinco kilómetros de bahía y alrededor de medio millón de metros cuadrados de arenal.
Hasta que finalice la temporada de baño, ondearán en la localidad las Banderas Azul, las Banderas de AENOR (ISO), la bandera de la Q del ICTE del Instituto para la Calidad Turística Española y la bandera Qualitur que concede la Generalitat Valenciana.
Al institucionalizado acto de izada de banderas ha asistido el alcalde, Andrés Martínez, junto a miembros de la corporación municipal y representantes del equipo de salvamento en playas; ha completado la comitiva la corte de honor de los festejos locales.
El primer edil ha destacado “el esfuerzo económico que realiza el consistorio en materia de limpieza y mantenimiento del litoral, así como para la mejora de los servicios en playas, en gestión de calidad y gestión medioambiental”.
Las playas urbanas de la localidad cuentan con servicio de vigilancia, salvamento, punto accesible para el baño adaptado y servicios básicos como lo son las duchas e instalaciones para juegos infantiles y la realización de distintos deportes en la arena.
Peñíscola cuenta con más de 30 galardones, uno de los municipios españoles con mayor número de certificados en sus playas y calas, ya que a los de Playa Norte se suman los certificados de Aenor de las normas ISO 9001 y 14001 de gestión de calidad y gestión medioambiental con los que cuentan las 15 calas vírgenes dentro del término municipal, ubicadas en la zona litoral del Parque Natural de la Sierra de Irta.
Sendero Azul y Centro Azul
Peñíscola cuenta, además de con la Bandera Azul en Playa Norte, con las certificaciones de ADEAC para el Museo del Mar como Centro Azul y para el sendero medioambiental de Peñismar como Sendero Azul. El Museo del Mar cuenta con una sección histórico-arqueológica una de pesca y otra de fauna marina con las que se homenajea la tradición marinera del municipio. Por su parte, el sendero situado en la zona Norte de Peñíscola, en Peñismar, tiene la catalogación de Sendero Azul como elemento paisajístico que contribuye al uso sostenible del litoral.
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