COORDINACIÓN
Vallat acoge la reunión comarcal de seguridad del Alto Mijares
La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, subraya el papel esencial de la Guardia Civil en los municipios pequeños
La subdelegada el Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, presidió la reunión comarcal de seguridad del Alto Mijares que se ha celebrado en la localidad de Vallat. A la reunión asistieron el Coronel Jefe de la Comandancia, Alfonso Marín, y otros mandos de la Guardia Civil de Burriana, Onda y Montajenos.
Asimismo, participaron en la reunión comarcal alcaldes, alcaldesas u otros representantes institucionales de los Ayuntamientos de Arañuel, Castillo de Villamalefa, Cirat, Cortes de Arenoso, Ludiente, Montán, Toga, Torralba del Pinar, Torrechiva y Villanueva de Viver. También asistió la alcaldesa de Vallat, Esther Gómez.
La subdelegada del Gobierno valoró positivamente el encuentro, en el que se abordaron asuntos de coordinación, seguridad ciudadana en la comarca y otros asuntos para la mejora de la convivencia vecinal. “Estos encuentros son fundamentales para escuchar de primera mano las necesidades de los ayuntamientos, compartir información y reforzar la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, manifestó García Valls, quien apuntó que, en el encuentro, “se han abordado asuntos relacionados con la seguridad ciudadana, la convivencia, la vigilancia preventiva durante el verano y las necesidades específicas de municipios pequeños, donde la Guardia Civil cumple un papel esencial como referencia de confianza y cercanía”.
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