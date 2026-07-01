Visitas guiadas, conciertos y gastronomía: Vinaròs detalla su agenda de ocio para el verano

Vinaròs quiere que este verano haya mucho más que sol y playa. La ciudad ha diseñado una amplia programación de actividades para los meses de julio, agosto y septiembre con el objetivo de ofrecer propuestas de ocio para todos los públicos y convertir la estancia de vecinos y visitantes en una experiencia más completa.

El calendario reúne visitas guiadas, conciertos, cine al aire libre, actividades deportivas, propuestas infantiles, experiencias gastronómicas e iniciativas comerciales, además de nuevas actividades que invitan a descubrir el municipio desde otra perspectiva.

Entre las novedades figuran rutas interpretativas, actividades vinculadas al patrimonio marinero, salidas de senderismo al amanecer y propuestas que combinan paisaje y gastronomía, una apuesta con la que el Ayuntamiento pretende poner en valor los recursos naturales, culturales y turísticos de Vinaròs.

Más actividades

La programación también incorpora los eventos organizados por otras concejalías, asociaciones y entidades locales, lo que permitirá ofrecer durante todo el verano una agenda repleta de actividades para todas las edades.

La concejala de Turismo, Mercedes García, ha explicado que el objetivo es consolidar una oferta complementaria de calidad que permita disfrutar de Vinaròs más allá de sus playas, al tiempo que se impulsa la actividad económica y comercial durante la temporada estival.

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Toda la programación podrá consultarse en castellano, valenciano, inglés y francés a través de la página web de Turismo de Vinaròs, las redes sociales municipales y la oficina Tourist Info.