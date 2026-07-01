PROGRAMA
Visitas guiadas, conciertos y gastronomía: Vinaròs detalla su agenda de ocio para el verano
El Ayuntamiento amplía su oferta de actividades para los meses de julio, agosto y septiembre, buscando una experiencia completa más allá de la playa
Vinaròs quiere que este verano haya mucho más que sol y playa. La ciudad ha diseñado una amplia programación de actividades para los meses de julio, agosto y septiembre con el objetivo de ofrecer propuestas de ocio para todos los públicos y convertir la estancia de vecinos y visitantes en una experiencia más completa.
El calendario reúne visitas guiadas, conciertos, cine al aire libre, actividades deportivas, propuestas infantiles, experiencias gastronómicas e iniciativas comerciales, además de nuevas actividades que invitan a descubrir el municipio desde otra perspectiva.
Entre las novedades figuran rutas interpretativas, actividades vinculadas al patrimonio marinero, salidas de senderismo al amanecer y propuestas que combinan paisaje y gastronomía, una apuesta con la que el Ayuntamiento pretende poner en valor los recursos naturales, culturales y turísticos de Vinaròs.
Más actividades
La programación también incorpora los eventos organizados por otras concejalías, asociaciones y entidades locales, lo que permitirá ofrecer durante todo el verano una agenda repleta de actividades para todas las edades.
La concejala de Turismo, Mercedes García, ha explicado que el objetivo es consolidar una oferta complementaria de calidad que permita disfrutar de Vinaròs más allá de sus playas, al tiempo que se impulsa la actividad económica y comercial durante la temporada estival.
Toda la programación podrá consultarse en castellano, valenciano, inglés y francés a través de la página web de Turismo de Vinaròs, las redes sociales municipales y la oficina Tourist Info.
Recuerda que si quieres ponerte en contacto con Mediterráneo para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter.
También puedes escribir al correo electrónico mediterraneo@elperiodico.com.
Si te resulta más cómodo vía Whatsapp o Telegram puedes hacerlo mediante el número de teléfono 680558577.
- Burriana llora la muerte de Lució, fallecido en el trágico accidente de Castellón: 'Era el mejor hijo que unos padres podían soñar
- Reabren una de las principales playas de Benicàssim tras decretar bandera roja por la presencia de una de las medusas más peligrosas del mundo
- Novedades en un parque comercial de Castellón: llega un gran buffet libre de sushi y otra apertura es inminente
- Más de cien perros conquistan una playa de Castellón en su primera quedada canina
- Un taxista rural de Castellón logra apoyo de Europa para mantener conectado a todo un pueblo: 'Es una tranquilidad
- El pueblo de Castellón donde pasa los veranos Dani Mateo: 'Mis padres tienen un apartamento
- Uno de los castillos más espectaculares de Castellón abre un nuevo acceso para visitar la fortaleza
- La escapada gastronómica de Joaquín Prat en Castellón: de una pizzería viral al bar de una ermita