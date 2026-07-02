Benicarló abrirá en agosto el segundo ecoparque más grande de la provincia de Castellón

Benicarló estrenará el próximo mes de agosto el que será el segundo ecoparque más grande de la provincia de Castellón, una infraestructura que supondrá un importante avance en la gestión de residuos del municipio y que aspira a convertirse en un referente por su capacidad, innovación y eficiencia energética.

Las obras, adjudicadas en junio de 2025, ya han finalizado y ayer se llevó a cabo la visita final de obra de las nuevas instalaciones, que ahora afrontan los últimos trámites administrativos antes de su apertura al público, prevista para agosto.

El nuevo ecoparque, de tipo D, se levanta sobre una parcela de más de 3.000 metros cuadrados situada junto a la rambla de Cervera, entre el cementerio municipal y la fábrica IFF, en el camino de En Cobert. La superficie duplica la del anterior punto limpio, ubicado junto al campo de fútbol, lo que permitirá incrementar la capacidad de gestión de residuos.

El alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, destacó que “ya han finalizado las obras” y agradeció “la labor realizada por parte del Consorcio y de la Concejalía de Medio Ambiente”. El primer edil aseguró que “con esta nueva construcción Benicarló da un paso al frente en materia de sostenibilidad y podremos ofrecer un mayor servicio que el que estamos ofreciendo hasta ahora”.

En la misma línea, el concejal de Medio Ambiente, Vicent Prats, subrayó que las nuevas instalaciones “duplican la capacidad que tenía el anterior Punto Limpio” y recordó que se trata de “uno de los ecoparques más grandes de la provincia”. Prats confió en que la puesta en marcha del recinto se traduzca en un incremento de la recogida de residuos voluminosos y del reciclaje, al tiempo que animó a vecinos, empresas y autónomos a hacer un mayor uso del servicio.

Visita final de obra de las nuevas instalaciones, que ahora afrontan los últimos trámites administrativos antes de su apertura al público, prevista para agosto. / Alba Boix

Pionero en la reutilización

Una de las principales novedades del nuevo ecoparque será la incorporación, por primera vez en la provincia de Castellón, de un módulo específico de preparación para la reutilización de objetos.

El gerente del Consorcio C1, Joan Piquer, explicó que este espacio permitirá depositar elementos que todavía pueden tener una segunda vida, como libros, juguetes o herramientas, para que otras personas puedan reutilizarlos antes de convertirse en residuos. Además, cada entrega quedará registrada mediante un sistema informático que permitirá contabilizar estas acciones dentro de los objetivos europeos de reutilización.

Piquer calificó la infraestructura como “la más importante en materia de sostenibilidad de la provincia de Castellón” por su adaptación al Plan de Recuperación y aseguró que también será “uno de los ecoparques con mayor capacidad de gestión de residuos de toda la Comunitat Valenciana”. La actuación ha supuesto una inversión superior al millón de euros y, según explicó, actualmente se encuentra en la fase de instalación de los contenedores mientras se tramita la licencia ambiental junto al Ayuntamiento.

El gerente del Consorcio recordó además que el uso responsable de las instalaciones tendrá un beneficio directo para la ciudadanía, ya que “quien haga mayor y mejor uso del ecoparque lo verá recompensado en la tasa”.

Instalaciones eficientes

La presidenta del Consorcio C1, María Agut, señaló que el objetivo es ofrecer a la ciudadanía “todas las herramientas posibles para hacer un tratamiento más eficiente de los residuos”. Agut puso en valor la eficiencia energética del edificio gracias a la instalación de placas solares y a un sistema de recogida y reutilización del agua de lluvia procedente de la cubierta.