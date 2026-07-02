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Homenaje a los 120 años de historia de la cooperativa local

Burriana se convierte en capital del cooperativismo valenciano en el centro de interpretación citrícola Naturem

Bajo el lema 'Desmontando mitos, cultivando paz', la jornada ha reivindicado la identidad de las cooperativas y su contribución a la sociedad

Foto de familia de la jornada que ha acogido el centro de interpretación citrícola Naturem.

Foto de familia de la jornada que ha acogido el centro de interpretación citrícola Naturem. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Burriana

Burriana ha acogido el acto central que ha reunido este jueves al cooperativismo valenciano con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Cooperativismo, que se celebra oficialmente el 4 de julio.

El centro de interpretación citrícola Naturem, ubicado en las Alquerías de Ferrer, ha sido el escenario elegido por la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval) para albergar esta gran fiesta sectorial, que coincide además con el reconocimiento a los 120 años de historia de la Cooperativa Agrícola de Burriana, impulsora de estas instalaciones.

Gran ambiente durante la jornada.

Gran ambiente durante la jornada. / Mediterráneo

Durante la jornada, que se ha desarrollado bajo el lema 'Desmontando mitos, cultivando paz', se ha reivindicado la identidad de las cooperativas y su contribución a la resolución de las problemáticas de la sociedad actual, haciendo especial hincapié en el arraigo territorial, la sostenibilidad y la cohesión social.

En este contexto, el certamen ha servido para galardonar a cinco cooperativas de la provincia de Castellón por su vocación transformadora: la Cooperativa Agrícola Sant Bertomeu d’Atzeneta y tres cooperativas de trabajo asociado del Alto PalanciaCanopia (La Surera), La Somniada y El Rincón del Al-manzor—, cuyo proyecto conjunto de emprendimiento rural ha propiciado la reapertura de la escuela de Almedíjar.

El alcalde, Jorge Monferrer (c), durante el acto.

El alcalde, Jorge Monferrer (c), durante el acto. / Mediterráneo

Inaugurado el pasado mes de febrero, el centro Naturem se ha consolidado en apenas cinco meses como un espacio único en España y Europa en su temática, erigiéndose en un referente para la divulgación de la citricultura y la preservación del patrimonio agrícola de la comarca de la Plana Baixa y de toda la región. Con esta celebración, el cooperativismo valenciano se suma también a las directrices de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), ensalzando el papel de este modelo socioeconómico como una fórmula empresarial de éxito capaz de aportar soluciones compartidas a desafíos como el desempleo, el acceso a la vivienda o el reto demográfico.

El concejal de Agricultura, Fran Capdevila, ha manifestado su orgullo por la elección del municipio para esta cita y ha puesto el énfasis en “la enorme historia que tiene Burriana tanto por su trayectoria agrícola como por el cooperativismo que representa Naturem”.

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Capdevila ha destacado que esta entidad “ha estado siempre colaborando estrechamente en el desarrollo social y económico de nuestra ciudad”, y ha subrayado que “el éxito de este centro de interpretación, convertido en tiempo récord en un referente en divulgación citrícola, demuestra que el futuro del sector pasa por el esfuerzo colectivo y la capacidad de seguir generando valor y arraigo en nuestro territorio”.

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