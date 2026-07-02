El camión señalado por el incendio de Forcall sigue siniestrado diez días después con animales en descomposición

La retirada del camión de transporte de cerdos accidentado hace diez días en Forcall tras caer por un terraplén sigue sin ejecutarse y ha elevado la tensión entre el Ayuntamiento, los vecinos y la compañía aseguradora responsable de la operación. Todo ello después de que las primeras hipótesis sitúen en ese punto el origen del incendio forestal que ha arrasado 145 hectáreas.

Desde el consistorio advierten además del grave problema sanitario que supone la acumulación de cadáveres de animales en la zona. “Ayuntamiento y autoridades sanitarias hemos elaborado un informe y lo hemos remitido a la empresa responsable en el que se hace evidente que existe un problema grave porque hay muchos animales en descomposición”, subraya el alcalde, Santi Pérez.

Fuerte olor por los restos de animales

El malestar es creciente en el municipio por la permanencia del vehículo accidentado y por la falta de una solución definitiva para retirarlo. A ello se suma la indignación vecinal por el fuerte olor y el estado en el que permanecen los restos de animales.

El primer edil carga con dureza contra la gestión de la aseguradora y denuncia la demora acumulada desde el accidente. “Desde el día después del accidente estamos en contacto con la empresa. Han venido ya dos empresas de grúas pero aún no dan con el operativo, aludiendo a problemas burocráticos con las compañías aseguradoras”, lamenta.

Pérez eleva el tono y considera que la situación ha cruzado ya una línea roja. “Estamos ante una situación negligente y exigimos una solución ya”. Sobre el futuro inmediato, el primer edil señala que “aún no tenemos fecha de extracción del vehículo. Ante esta situación lo hemos trasladado a las autoridades competentes, Conselleria y Guardia Civil, porque la situación nos parece especialmente grave”, añade el alcalde.

El camión puede vislumbrarse perfectamente desde la carretera. / Javier Ortí

Indignación vecinal

Entre los vecinos también crece la indignación. Algunos residentes cuestionan abiertamente la demora y alertan del deterioro de la situación. “Parece que esperan a que vuelva a prender fuego para que lo saquen los bomberos”, lamenta un vecino. Otro residente, que asegura pasar a diario por la zona para ir a trabajar, denuncia el fuerte impacto ambiental y sanitario: “Yo para ir a trabajar paso cada día por la zona; el olor es nauseabundo, no se puede soportar”.

Mientras tanto, la investigación sobre el origen exacto del incendio continúa abierta, aunque todo apunta a que el foco inicial pudo originarse en el vehículo accidentado. Cabe recordar que el incendio se declaró el pasado domingo y obligó a desplegar un amplio operativo de extinción ante la rápida propagación de las llamas, favorecida por el viento y la sequedad del terreno. Durante horas trabajaron en la zona numerosos efectivos terrestres y aéreos para frenar el avance del fuego, que llegó a poner en riesgo áreas próximas al núcleo urbano. Finalmente, el perímetro pudo estabilizarse tras calcinar 145 hectáreas.