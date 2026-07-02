Castellón blinda uno de sus últimos paraísos vírgenes con una nueva base de guardacostas

Castellón acaba de reforzar la protección de uno de los tramos más valiosos y mejor conservados del litoral mediterráneo. La Generalitat ha puesto en marcha una nueva base del equipo de guardacostas en la Reserva Marina Natural de Irta, ubicada en Alcossebre, con el objetivo de mejorar la vigilancia ambiental y la capacidad de respuesta en la costa norte de la provincia.

Este nuevo punto operativo permitirá reforzar la conservación de espacios naturales de alto valor ambiental como la Serra d'Irta y el Prat de Cabanes-Torreblanca, dos enclaves clave para la protección del litoral de la Comunitat Valenciana.

Durante la presentación del nuevo equipo, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, destacó que la Generalitat continúa ampliando los recursos destinados a proteger los espacios naturales de la Comunitat Valenciana.

“Seguimos ampliando los recursos destinados a la vigilancia y conservación de nuestros espacios naturales para garantizar un uso responsable y compatible con la protección del medio marino”, afirmó Martínez Mus.

La nueva base en Alcossebre se suma a las ya consolidadas en Dénia y Altea, y refuerza la presencia del equipo de guardacostas en un punto estratégico de la provincia de Castellón.

Más vigilancia para proteger el litoral de Castellón

Martínez Mus subrayó que la vigilancia, la información y la sensibilización son herramientas esenciales para compatibilizar el disfrute del litoral con la conservación de sus ecosistemas.

El conseller remarcó también el papel fundamental que desempeña el equipo de guardacostas en la protección de hábitats especialmente sensibles, como las praderas de posidonia, que son clave para la biodiversidad y la calidad de las aguas.

“Proteger nuestros espacios marinos es proteger un patrimonio natural único y garantizar que pueda seguir siendo disfrutado por las generaciones futuras”, señaló Martínez Mus.

El responsable autonómico incidió además en la importancia de la coordinación entre administraciones y entidades para avanzar hacia una gestión integrada y sostenible del litoral.

La puesta en marcha de esta nueva base en la Reserva Marina Natural de Irta forma parte del refuerzo de los recursos humanos y materiales que la Generalitat destina a la vigilancia ambiental de los espacios marinos protegidos.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, junto al alcalde de Alcalà, Francisco Juan, destacó la importancia de la vigilancia en este paraje natural. / MEDITERRÁNEO

Más de 37.000 kilómetros de costa vigilados en 2024

Durante 2024, los equipos de guardacostas de la Generalitat recorrieron más de 37.000 kilómetros de costa, una labor que refleja el compromiso del Consell con la vigilancia, la conservación y el uso sostenible del medio marino.

La Comunitat Valenciana cuenta actualmente con 14 espacios marinos integrados en la Red Natura 2000, para cuya conservación la Generalitat continúa reforzando sus recursos.

La Serra d'Irta constituye uno de los espacios naturales más emblemáticos de la Comunitat Valenciana y un referente en la conservación del litoral mediterráneo.

Con más de 7.700 hectáreas protegidas y 12 kilómetros de costa prácticamente virgen, representa una de las últimas sierras litorales libres de urbanización.