La Diputación de Castellón pone en valor el patrimonio histórico y cultural de San Vicente de Piedrahíta con la rehabilitación de su parroquia.

La institución provincial ha inyectado 126.000 euros a través de un convenio singular con el municipio de Cortes de Arenoso para actuar en la mejora de la parroquia de San Vicente de Ferrer, inmueble catalogado como Bien Inmueble de Relevancia Local.

“Este convenio forma parte del compromiso de este Gobierno Provincial por la recuperación y protección de nuestro patrimonio eclesiástico, y por el que ya hemos impulsado más de 20 convenios e invertido 2,3 millones de euros”, ha destacado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, quien acompañada por el alcalde de Cortes de Arenoso, Florencio Catalán, ha visitado las obras ya concluidas.

“Nos enorgullece colaborar en la recuperación de un edificio emblemático para la localidad, porque no solo es importante tenerlo, sino que también es necesario valorarlo y protegerlo, para que esta herencia cultura llegue en el mejor estado a las futuras generaciones” Marta Barrachina — Presidenta de la Diputación

A través del convenio singular materializado entre ambas instituciones se ha podido llevar a cabo la rehabilitación cuyos trabajos realizados han consistido en adecuaciones de cubiertas y restauración de paramentos que mostraban signos de deterioro debido al paso del tiempo, la falta de mantenimiento y la afección por agentes atmosféricos.

Entre ellos destaca el refuerzo de la cubierta principal y la restauración de la cubierta del edificio colindante, así como la reparación de grietas interiores, la sustitución del pavimento interior y la reparación de las paredes de las pinturas murales. Además, también se ha sustituido la instalación eléctrica de toda la iglesia de acuerdo a la normativa vigente.

“Desde la Diputación de Castellón vamos a seguir contribuyendo al cuidado, recuperación y divulgación de nuestro patrimonio histórico y cultural, sobre todo en los municipios pequeños, como muestra de nuestra identidad” Alejandro Clausell — Diputado responsable del área de Cultura

Así, la actuación llevada a cabo en San Vicente de Piedrahíta forma parte del trabajo llevado a cabo por la Diputación de Castellón por conservar, proteger y preservar el patrimonio histórico y cultural de la provincia y, con todo ello, contribuir a mejorar y generar nuevas oportunidades en el conjunto del territorio. “Para esta Diputación es fundamental poner en valor el patrimonio histórico-artístico y eclesiástico de nuestro territorio, porque si cuidamos nuestro patrimonio, cuidamos nuestros pueblos y mejoramos la actividad turística y, por lo tanto, económica en las localidades”, ha concluido el diputado provincial.