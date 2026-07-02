El Consell acelera la modernización del puerto de Alcossebre para arrancar las obras a final de año

La Generalitat pisa el acelerador para que las obras de modernización del puerto deportivo Las Fuentes, en Alcossebre, puedan arrancar a finales de año. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha visitado este jueves el recinto náutico, donde ha explicado que el objetivo es abrir este verano el primer sobre con las ofertas presentadas por las empresas licitadoras y resolver la adjudicación antes de Navidad. Una vez asignada la nueva concesión, la previsión es que los trabajos puedan empezar a corto plazo.

Como adelantó Mediterráneo el pasado mes de mayo, la Generalitat ha licitado la nueva concesión del puerto deportivo por un periodo de 35 años, con una inversión mínima obligatoria de 9,7 millones de euros y la posibilidad de superar los 17 millones mediante mejoras y actuaciones complementarias. La convocatoria supone el paso definitivo para desbloquear el futuro de una infraestructura que se encuentra en situación de interinidad tras vencer la anterior concesión.

De izquierda a derecha, Marc García Manzana, Vicente Martínez Mus, Francisco Juan y Javier Sendra, en el puerto Las Fuentes, este jueves. / Mediterráneo

"Proyecto estratégico"

Martínez Mus ha visitado las instalaciones portuarias acompañado por el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra; el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana; y el alcalde de Alcalà, Francisco Juan. El conseller ha defendido que se trata de “un proyecto estratégico” que permitirá modernizar de forma integral esta infraestructura mediante la colaboración público-privada y consolidarla como motor económico, turístico y deportivo.

Según ha destacado, la Generalitat “tiene claro el modelo de puertos que quiere para la Comunitat Valenciana, basado en un litoral sostenible, un turismo de calidad y unas infraestructuras modernas y abiertas a la ciudadanía”.

La nueva concesión contempla la gestión, renovación y explotación integral del puerto durante los próximos 35 años. La inversión mínima obligatoria será de 9,7 millones, aunque el importe podrá superar los 17 millones con actuaciones complementarias y mejoras adicionales. En concreto, se prevén 1,5 millones para obras portuarias, ampliables con otros 2 millones en mejoras; 2,5 para edificaciones, con otros 2 adicionales; y 2,5 millones para instalaciones, también con posibilidad de incorporar otros 2 millones en actuaciones de mejora.

Saneamiento e iluminación led

El proyecto incluye la reparación y mejora de los muelles, el refuerzo del dique, dragados para garantizar mejores condiciones de navegación, la renovación de amarres y la modernización de las instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento e iluminación led. La intervención también prevé una nueva zona comercial, la mejora de los accesos y del aparcamiento, así como la reurbanización completa del entorno portuario para favorecer su integración con el municipio.

Uno de los aspectos que se valorará en el proceso de adjudicación será la incorporación de amarres con cargadores eléctricos para embarcaciones de cero emisiones. De este modo, el puerto deportivo Las Fuentes será el segundo puerto de titularidad de la Generalitat, tras el de La Pobla de Farnals (Valencia), cuya licitación concluyó hace un mes, que apuesta por este tipo de infraestructura para favorecer una navegación más sostenible.

Martínez Mus ha recordado que el recinto náutico de Alcossebre cuenta con cerca de 30.000 metros cuadrados de superficie y dispone actualmente de 283 amarres en funcionamiento, “lo que lo convierte en una infraestructura estratégica para el municipio y para el conjunto de la costa de Castellón”.

La licitación busca transformar el recinto en un referente de sostenibilidad, integración urbana y calidad en el turismo náutico y el deporte marítimo de la Comunitat Valenciana. Según ha subrayado el vicepresidente, la actuación permitirá reforzar el papel del puerto como motor económico y turístico, al tiempo que mejorará su relación con el núcleo urbano y abrirá nuevos espacios de calidad para vecinos, visitantes y usuarios.