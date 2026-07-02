La joven superdotada de Castellón que irá a la universidad con solo 16 años: "Quiero ser científica"

Àfrica Mateos Bou acaba de cumplir los 16 años, pero en septiembre se sentará en las aulas de la Universitat Jaume I (UJI) como una estudiante más del grado de Química. Una alumna más, aunque su caso tenga muy poco de habitual. Nacida en Almenara el 26 de mayo de 2010, ha terminado bachillerato con Premio Extraordinario en el IES Almenara, ha sacado un 12,708 en la prueba de acceso a la universidad (PAU) y ha completado una trayectoria académica tan poco frecuente como llamativa: dos flexibilizaciones, una en Primaria y otra en Secundaria, que hicieron que no cursara ni quinto de Primaria ni cuarto de la ESO.

Esta joven accederá así a la universidad con dos años menos de los que corresponden a su promoción natural y lo hará para estudiar una carrera que tiene muy claro que quiere convertir en futuro. “Quiero ser científica y dedicarme a la investigación”, resume con una seguridad que sorprende menos cuando se la escucha durante unos minutos.

Su idea inicial pasaba por la biomedicina, pero la opción de la UJI ha acabado de convencerla. "Al sacar buenas notas todo el mundo me decía que estudiara medicina. Me gusta la medicina, pero quiero contribuir de otra manera”, explica.

Àfrica Mateos Bou. / Mediterráneo

Defensa de la educación pública

La elección de la UJI tiene también una lectura que Àfrica subraya con convicción: la defensa de la educación pública. Aunque llegó a valorar otras opciones, la posibilidad de estudiar en una universidad pública, cerca de casa y vinculada a la investigación ha pasado en su decisión. “Estoy a favor completamente de la pública”, reivindica. En tiempos de debate educativo, su trayectoria sirve también como ejemplo de cómo la escuela pública puede detectar, acompañar y abrir camino a perfiles excepcionales cuando cuenta con recursos, orientación y voluntad de inclusión.

La pregunta inevitable es cómo afronta una joven de 16 años el salto a la universidad. "Con ganas. Y sobre todo con ganas de cambiar y de salir del pueblo (de Almenara)”, reconoce. También con ganas de recuperar una rutina que, aunque a muchos adolescentes les suene a castigo en pleno verano, ella echa de menos en cuanto pasan unos días. “Cuando acaba el curso, a lo mejor me quejo, pero después de una semana ya tengo ganas de volver a clase. Necesito estar haciendo cosas”, cuenta.

Àfrica tocando el piano, el violin y el saxo. / Mediterráneo

Toca el piano, el saxo y el violín

Y si algo ha hecho Àfrica durante estos años ha sido precisamente eso: cosas. Muchas. Además de adelantar dos cursos, ha estudiado música en el conservatorio, con el piano como especialidad principal, toca también el saxofón y el violín y pasó por la gimnasia rítmica hasta competir a nivel nacional en categoría base, con tres campeonatos de España a sus espaldas, antes de que una lesión de cadera frenara esa etapa.

La historia de esta chica prodigio empezó a llamar la atención en casa antes incluso de que se hablara de altas capacidades. Al principio, recuerda su madre, Eva, la preocupación era justo la contraria. “Pensábamos que podía tener algún retraso porque no hablaba. Los niños de su edad ya decían mamá, papá, agua, y ella no soltaba ni una palabra”, relata. El pediatra les tranquilizaba: ya hablará. Y habló. Pero no como esperaban. “Pasó de no hablar a hacerlo como una persona adulta, con sujeto, verbo y complementos. Fue un cambio drástico”, recuerda la madre.

Fotos de cuando practicaba gimnasia rítmica de pequeña. / Mediterráneo

Poco después llegó otra pista. En un supermercado de Andorra, con apenas tres años, Àfrica leyó un cartel. “Me dijo: ahí pone salida. Y yo le pregunté cómo lo sabía. Me contestó que juntaba las letras”, explica Eva. Le compraron un libro de primeras palabras y lo leyó entero casi de inmediato. Luego vino la música. En un centro comercial vio una escuela de piano, entró por iniciativa propia y dijo que quería tocar. Fue un profesor de música quien sugirió por primera vez a la familia que aquella niña podía tener altas capacidades.

Necesidad de retos

A partir de ahí llegaron el diagnóstico, las asociaciones, el programa Estalmat de estímulo del talento matemático y, sobre todo, una evidencia: necesitaba retos. “La gente tiene un concepto muy equivocado. Piensan que por tener altas capacidades ya lo sabes todo, y no. Tiene que adquirir los conocimientos igual que los demás, pero su cabeza funciona de otra manera”, explica Eva.

La propia Àfrica ha aprendido a convivir con la etiqueta de alumna de altas capacidades. No la rechaza, pero tampoco quiere que lo explique todo. “Me identifico como superdotada, pero tampoco he tenido malas situaciones con compañeros de forma general”, señala. Su caso rompe, además, con uno de los tópicos más repetidos sobre este perfil de alumnado. "A diferencia del estereotipo", ella se define como una persona “súper sociable” y asegura que los saltos de curso no le impidieron hacer amistades.

Eso no significa que todo fuera sencillo. En la primera flexibilización, al dejar atrás a los compañeros de su edad, hubo amistades que se enfriaron. “Algunos me dejaron de hablar”, recuerda. Pero encontró nuevos grupos y, con el tiempo, también su sitio. De hecho, después de cursar Bachillerato con alumnado dos años mayor, lo tiene claro: “Ahora sí que he sentido que este era mi grupo”.

Uno de los muchos reconocimientos que ha obtenido es haber ganado, junto a su grupo, la fase local de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives. Àfrica fue la mejor oradora. / Mediterráneo

Autoexigencia personal

El mayor reto, reconoce, no fue tanto académico como emocional. “Este curso ha sido difícil. No me permitía fallar”, admite. La presión no venía de fuera, sino que sobre todo de ella misma. “Me frustraba poder suspender un examen o bajar mis expectativas. A veces se olvida que tengo dos años menos. Soy madura, pero no tengo la misma experiencia”, reflexiona. Y esa frase resume quizá mejor que ninguna otra la complejidad de su caso: una alumna capaz de avanzar a un ritmo extraordinario, pero una adolescente al fin y al cabo, con sus inseguridades, sus exigencias y sus tiempos.

Apoyo fundamental de la orientadora

En ese camino, Àfrica destaca el papel de Ana Albert, la orientadora del IES Almenara, a quien prácticamente considera "su segunda madre". Su auténtica progenitora va incluso más allá y la define como una especie de “salvación” para la familia. La entrada en el instituto, con apenas 11 años, les generó vértigo. Pero desde la primera semana, recuerda Eva, hubo contacto directo, seguimiento y una puerta abierta para la alumna. “Me he sentido arropada”, resume.

Àfrica, en su reciente graduación de Bachillerato, junto a la orientadora del IES Almenara, Ana Albert, una de sus grandes apoyos. / Mediterráneo

También ha habido obstáculos, cómo no. Más con adultos que con compañeros, asegura la joven. “He tenido más dificultad con algunos profesores que con alumnos”, cuenta. Su madre coincide y subraya que el sistema no siempre está preparado para atender estos casos. De hecho, denuncia que su hija nunca ha visto reconocido por la administración su mejor expediente en etapas anteriores, precisamente porque al haber saltado cursos le faltaban calificaciones de asignaturas que, con autorización oficial, nunca cursó. “El sistema reconoce que no se ha presentado a esas asignaturas, aunque fue la propia Conselleria de Educación quien autorizó la flexibilización”, lamenta Eva.

Aficiones

Ese recorrido, sin embargo, no ha frenado a Àfrica. En Bachillerato ha logrado una media de 9,5 (matrícula de honor) y una nota de acceso a la universidad de 12,708. Ella, fiel a su autoexigencia, reconoce que le habría gustado alcanzar el 13 “simplemente por mí”, aunque sabía que con su nota entraba sin problema en Química. Al final decidió no seguir reclamando y disfrutar del verano antes del gran salto universitario.

Porque, aunque tenga una trayectoria poco común, también tiene una vida muy reconocible para cualquiera de su edad. Le gusta TikTok, escuchar música, descubrir artistas emergentes antes de que se hagan conocidos, tocar el piano y probar cosas nuevas, desde todo tipo de actividad deportiva hasta el rocódromo. Ya no compite en gimnasia rítmica, pero mantiene esa necesidad de movimiento, de curiosidad y de no quedarse quieta demasiado tiempo.

Tampoco descarta unir en el futuro dos pasiones que, a simple vista, podrían parecer alejadas: la ciencia y la comunicación. Aunque estudiará Química y sueña con investigar, reconoce que también le atrae el periodismo y la divulgación científica. “Me gustan muchas cosas y no quiero quedarme solo con una”, explica. La idea de contar la ciencia, de traducir lo complejo para que otros lo entiendan, también le seduce.

En septiembre, Àfrica Mateos cruzará una nueva puerta. No será la primera que abre antes de tiempo, pero sí una de las más importantes. Llegará a la UJI con 16 años, una mochila llena de cursos saltados, premios, música, gimnasia, esfuerzo y alguna que otra batalla burocrática. Pero también con algo mucho más sencillo: ganas. Ganas de aprender, de investigar, de cambiar de etapa y de demostrar que las altas capacidades no son una etiqueta rígida, sino una forma distinta de mirar, aprender y avanzar.

“Necesito estar activa y hacer cosas”, dice. Y todo indica que, en la universidad, cosas no le van a faltar.