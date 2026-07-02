Una joya del litoral de Castellón estrena un parking gratis con más de 500 plazas

Uno de los destinos más turísticos y fotografiados de Castellón acaba de estrenar una nueva infraestructura pensada para facilitar la llegada de visitantes durante los meses de mayor afluencia. Se trata de un parking disuasorio gratuito con más de 500 plazas, una actuación clave para mejorar la movilidad, reducir el tráfico en las zonas céntricas y hacer más cómoda la visita a uno de los enclaves más bonitos de España.

La actuación se ha llevado a cabo en Peñíscola, donde el Ayuntamiento anunció este jueves la apertura al público del nuevo parking disuasorio ubicado en la zona de La Cardona. Esta infraestructura estratégica permitirá ampliar la capacidad de aparcamiento del municipio y reforzar la movilidad sostenible durante los periodos de mayor afluencia turística.

Más de 500 plazas gratuitas esta temporada

Tal y como anunció el alcalde, Andrés Martínez, el parking será totalmente gratuito esta temporada. Se trata del segundo espacio de estas características que habilita Peñíscola este año, después del parking del camping Bellavista, inaugurado coincidiendo con la Semana Santa.

El nuevo aparcamiento cuenta con una superficie de 21.000 metros cuadrados y estará conectado tanto con la zona de Peñismar, a través de la calle Huesca, como con la carretera Peñíscola-Benicarló. El recinto dispone de más de 500 plazas para turismos, además de espacios para autocares, una parada de autobús, zonas destinadas al alquiler de vehículos sin motor y puntos de recarga para vehículos eléctricos.

El alcalde de Peñíscola lideró la visita al nuevo parking disuasorio, ya abierto al público. / MEDITERRÁNEO

Una actuación para descongestionar el centro

El parking ha sido diseñado para favorecer una movilidad más sostenible, ya que se sitúa en las inmediaciones de Peñismar, un punto conectado con el centro urbano mediante la línea regular de autobús. Con esta actuación, el Ayuntamiento busca reducir la presencia de tráfico rodado en las zonas más céntricas y fomentar los desplazamientos a pie, en transporte público o mediante vehículos sin motor hacia los principales puntos de interés turístico.

La infraestructura incorpora además soluciones innovadoras para la gestión sostenible del agua. Su base cuenta con un depósito drenante de más de medio metro de profundidad y con un 30% de hueco para la acumulación de agua, lo que permitirá reducir la escorrentía superficial de las lluvias y favorecer la infiltración hacia el terreno, contribuyendo a la recarga del acuífero.

La construcción de este parking disuasorio forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística impulsado por el Ayuntamiento a través de las áreas de Urbanismo y Turismo. Se trata de una de las actuaciones con mayor inversión dentro del plan, con un presupuesto superior a los 1,5 millones de euros, financiado conjuntamente por el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Peñíscola.