Nules proclama a Candela Lucas como Reina de la Vila 2026 junto a su nueva Corte de Honor
El acto ha servido para dar la bienvenida a las representantes de 2026 y despedir a Laura Gómez Recatalá y a su Corte de Honor
Nules ha celebrado este jueves el acto de Proclamación de la Reina de la Vila 2026, en el que Candela Lucas Peirats ha sido proclamada como máxima representante de las fiestas de la localidad para el próximo año.
Junto a ella, también han sido proclamadas las damas de la Corte de Honor: Miriam Flich Climent, Musa de la Música; Nadia Garzón Sánchez, dama del barrio de Sant Joan; y Gema Parra Ibáñez, dama del Raval de Sant Xotxim.
Aunque la proclamación ya se ha celebrado, el acto oficial de Presentación tendrá lugar el próximo sábado 25 de julio en el Teatro Alcázar.
El acto ha servido, además, para despedir a la Reina de la Vila 2025, Laura Gómez Recatalá, y a las damas de la Corte de Honor Ioana Rodríguez Antoniu, dama de la Caixa Rural Sant Josep, y Noelia González Roselló, dama del Raval de Sant Xotxim.
Las representantes de Nules de los años 2025 y 2026 han estado acompañadas por el alcalde de Nules, David García; la concejala de Fiestas, Blanca Silvestre; miembros de la Corporación Municipal; representantes de diferentes asociaciones locales; así como familiares y vecinos de la localidad durante un acto que marca el relevo de las máximas representantes festivas del municipio.
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