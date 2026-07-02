Onda elige a Julia Martínez Blasco como Reina de la Fira 2026

Onda ya tiene a la máxima representante de sus fiestas patronales. Julia Martínez Blasco, representante de la Asociación de Fiestas El Castillo, ha sido elegida Reina de la Fira d'Onda 2026 en el tradicional sorteo celebrado esta tarde en el salón de plenos del Ayuntamiento, mientras que Elena Campayo Sánchez, y Natalia Mezquita Diago, representante de la Asociación Cultural Taurina Pañuelito Verde, ejercerán como damas de la Fira durante las próximas fiestas patronales.

El pleno municipal, presidido por la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha reunido a familiares, representantes de las entidades participantes, miembros de la corporación municipal y vecinos que han querido acompañar a las tres candidatas en uno de los momentos más especiales del calendario festivo.

La encargada de extraer la papeleta ganadora ha sido la Reina de la Fira d’Onda 2025, Inés Ramón Aguilella, quien ha cedido simbólicamente el testigo a Julia Martínez Blasco en un acto cargado de emoción que marca el inicio de la cuenta atrás hacia la Fira d'Onda 2026.

Durante su intervención, la alcaldesa ha felicitado a las tres jóvenes por dar un paso al frente para representar a Onda y ha destacado: "Nuestras fiestas son posibles gracias a personas que viven con pasión nuestras tradiciones y las mantienen vivas generación tras generación". En este sentido, ha añadido: "Estoy convencida de que Julia, Elena y Natalia disfrutarán de una experiencia inolvidable y serán unas magníficas representantes".

Un símbolo de las tradiciones ondenses

La elección de la Reina de la Fira es uno de los primeros grandes hitos del calendario festivo y simboliza el comienzo de los preparativos de unas fiestas con más de siete siglos de historia que forman parte de la identidad de Onda.

Durante los próximos meses, Julia Martínez Blasco, junto a Elena Campayo Sánchez y Natalia Mezquita Diago, participará en los principales actos institucionales, culturales, religiosos y festivos programados con motivo de la Fira d'Onda 2026, representando al municipio en uno de los acontecimientos más importantes del año.

Tras el sorteo, el Ayuntamiento ha hecho entrega de un ramo de flores y un certificado conmemorativo a las nuevas representantes. Posteriormente, junto a la alcaldesa y al concejal de Fiestas y Tradiciones, Sergio Puig, han protagonizado la tradicional activación de la cuenta atrás hacia la Fira desde la pantalla exterior del Ayuntamiento, que ya refleja los 106 días que restan para el comienzo de las fiestas, antes de compartir un brindis con familiares y asistentes.

La Fira 2026 toma forma

Con la elección de la Reina, Onda continúa desvelando los principales hitos de una edición que volverá a convertir la ciudad en uno de los grandes referentes festivos de la Comunitat Valenciana.

En las últimas semanas ya se han anunciado algunos de los principales atractivos de la programación, entre ellos los conciertos de La Pegatina, Álvaro de Luna, Marta Santos, las orquestas La Panorama y La Tribu o el concierto sinfónico de la SAMVO junto a la banda Los Rebeldes, además de los primeros anuncios taurinos con el toro Bellotito, de Partido de Resina, y los tradicionales encierros de La Quinta y Santiago Domecq.

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