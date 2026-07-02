La playa de Almassora estrena el espacio que reclamaron los vecinos: deporte, ping pong y calistenia junto al mar

La playa de Almassora ya no es solo para bañarse: ahora también se entrena. El Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva zona deportiva multiusos al aire libre en el litoral, una actuación con la que el consistorio amplía los servicios de la playa y da respuesta a una de las demandas vecinales más respaldadas en los presupuestos participativos.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha visitado la nueva instalación junto al concejal de Servicios Públicos, José Martínez, y la concejala de Playas y Turismo, Silvana Rovira. El espacio se ubica en la zona verde de la calle L’Arròs, junto a la cancha deportiva existente, y ha supuesto una inversión cercana a los 45.000 euros.

La actuación ha permitido renovar las pistas de fútbol sala y baloncesto ya existentes e incorporar nuevo equipamiento deportivo, entre el que destacan mesas de ping pong y un parque de calistenia. Con esta intervención, Almassora suma ya su sexto espacio de calistenia, consolidando una red municipal de zonas de entrenamiento al aire libre.

Esta instalación de calistenia se convierte en el sexto espacio de estas características en el municipio. / MEDITERRÁNEO

El proyecto no nace de cero. En enero de 2026, el Ayuntamiento adjudicó la creación de esta nueva zona deportiva en la playa a la empresa Rubberplay SL por un importe exacto de 44.999,17 euros, IVA incluido, tras un procedimiento abierto al que concurrieron cinco ofertas, todas ellas de pymes.

Entonces, la actuación fue presentada como uno de los proyectos destacados de los presupuestos participativos, al situarse entre las propuestas más votadas por los vecinos. La previsión era ampliar los equipamientos deportivos del litoral en un entorno que ya funcionaba como espacio de actividad física, pero que hasta ahora contaba con una oferta más limitada.

El proyecto contemplaba la instalación de elementos pensados para un uso diverso e inclusivo, como una mesa de ping pong adaptada para personas usuarias de silla de ruedas, una zona de workout con barras y montantes para ejercicios de fuerza y entrenamiento funcional, y nuevos recursos deportivos preparados para resistir las condiciones propias del ambiente marino.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, junto al concejal de Servicios Públicos, José Martínez, y la concejala de Playas y Turismo, Silvana Rovira, ha visitado esta nueva instalación ubicada en la zona verde. / MEDITERRÁNEO

Apuesta por la playa durante todo el año

La alcaldesa ha subrayado que esta actuación forma parte de la estrategia municipal para mejorar los espacios públicos y fomentar hábitos saludables. “Desde el Ayuntamiento estamos comprometidos con la creación de una amplia red de espacios al aire libre para el disfrute de nuestros vecinos, fomentando la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables”, ha señalado María Tormo.

La primera edila también ha destacado que la nueva zona deportiva complementa otras actuaciones recientes en la playa, como el nuevo parque de juegos de agua, que está registrando una elevada afluencia de familias desde su puesta en funcionamiento.

“Queremos ofrecer alternativas de ocio para todas las edades y seguir mejorando los espacios públicos”, ha indicado Tormo, quien ha remarcado que el litoral de Almassora cuenta con vecinos durante todo el año y multiplica su población en los meses de verano. “Apostamos de manera decidida por nuestra playa”, ha afirmado.

Con esta nueva zona deportiva multiusos en la playa de Almassora, el municipio refuerza su litoral como espacio de convivencia, ocio saludable y deporte al aire libre, especialmente en plena temporada estival.