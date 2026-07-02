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Un pueblo del interior de Castellón avisa: multas este verano a quien aparque en estas zonas de baño

El Ayuntamiento activa un dispositivo especial con la Guardia Civil y la Policía Autonómica para controlar los accesos a las playas fluviales y sancionar los vehículos estacionados fuera de las zonas habilitadas

Imgen de una de las pozas del municipio.

Imgen de una de las pozas del municipio. / Turismo Cirat

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Merche Martinavarro

Quienes tengan previsto refrescarse este verano en las playas fluviales de un pequeño municipio del interior de Castellón deberán extremar la atención a la hora de aparcar. El Ayuntamiento ha anunciado un dispositivo especial de vigilancia junto con la Guardia Civil y la Policía Autonómica y advierte de que se sancionará a todos los vehículos que estacionen fuera de las zonas autorizadas durante la temporada estival.

Se trata de Cirat, en la comarca del Alto Mijares, cuyo consistorio ha puesto en marcha un acuerdo de colaboración especial con la Guardia Civil y la Policía Autonómica para reforzar el control de los aparcamientos en las zonas de baño. El anuncio se ha realizado este jueves a través de las redes sociales municipales, acompañado de un plano en el que se indican tanto las áreas donde estará prohibido estacionar como los aparcamientos habilitados para los visitantes.

Mapa de la ubicación de Cirat, en la comarca del Alto Mijares, Castellón.

El Ayuntamiento ha sido claro en su aviso: los vehículos que aparquen en zonas no autorizadas serán sancionados. Con esta medida pretende evitar que se repitan situaciones habituales durante el verano, cuando algunos conductores estacionan en caminos, márgenes del río o espacios no preparados para el aparcamiento.

Dos zonas bajo especial vigilancia

Según los planos difundidos por el consistorio, el operativo se centrará especialmente en dos de los puntos de baño más frecuentados del término municipal.

Uno de ellos es el barranco de Las Salinas, donde se prohíbe estacionar en el camino de acceso a la zona de baño.

El otro corresponde al entorno del río Mijares, donde se encuentran las playas fluviales del Puente y El Molino. En el plano publicado aparecen señalizadas en rojo las áreas donde no estará permitido aparcar, mientras que los espacios habilitados para dejar el vehículo están identificados con la correspondiente señalización de aparcamiento.

El Ayuntamiento recomienda utilizar exclusivamente estas zonas autorizadas para evitar sanciones y facilitar tanto la movilidad como el acceso de los servicios de emergencia en caso de necesidad.

Publicación del Facebook del Ayuntamiento de Cirat

Un paso más para ordenar el turismo de verano

La medida supone un nuevo paso en la estrategia que el Ayuntamiento inició el verano pasado para ordenar el uso de las playas fluviales y proteger el entorno natural.

En junio de 2025, pusieron en marcha de la primera zona de baño para perros del Alto Mijares, habilitada en el paraje de El Molino, una actuación que se completó con la creación de nuevos aparcamientos y la instalación de un chiringuito para mejorar los servicios destinados a vecinos y visitantes.

Entonces, el alcalde de Cirat, Pascual Salines, explicaba que el objetivo era compatibilizar el incremento de visitantes con la conservación del entorno natural. El municipio, que apenas supera los 200 habitantes censados durante el invierno, multiplica su población en los meses estivales gracias a las numerosas segundas residencias y a las personas que acuden a disfrutar de sus pozas y playas fluviales.

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Precisamente, la habilitación de nuevos aparcamientos ya perseguía evitar que los vehículos invadieran zonas inundables o espacios próximos al cauce del río, un problema que se repetía en los periodos de mayor afluencia.

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