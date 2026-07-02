Vinaròs invertirá más de 330.000 euros para renovar 28 parques infantiles

Vinaròs pone en marcha el proceso de licitación para renovar la mayor parte de las áreas de juegos infantiles del municipio. La actuación contempla una inversión superior a los 330.000 euros y permitirá modernizar 28 parques distribuidos entre el casco urbano, la costa norte, la costa sur y la zona de la ermita.

El concejal de Obras y Servicios, Josué Brito, explicó que el proyecto persigue mejorar la seguridad y la funcionalidad de estos espacios, sustituyendo elementos deteriorados y adaptando las instalaciones a las necesidades actuales de las familias.

Entre las actuaciones previstas figura la renovación de los pavimentos de seguridad, especialmente aquellos que presentan un mayor desgaste por el paso del tiempo. Además, se instalarán nuevos juegos infantiles, como columpios, toboganes, balancines, redes de escalada, circuitos de equilibrio y estructuras multijuego, con el objetivo de ampliar las opciones de ocio para los niños.

La intervención también incluirá la colocación de paneles informativos en cada parque con las normas de utilización, así como las edades y alturas recomendadas para cada instalación. Desde el consistorio consideran que esta medida contribuirá a fomentar un uso responsable de los espacios y facilitará su conservación.

El concejal de Obras y Servicios, Josué Brito, ha presentado la intervención. / Javier Flores

De las 29 áreas infantiles existentes en Vinaròs, únicamente el parque de la plaza Primero de Mayo no se incluirá en esta licitación, ya que será objeto de una actuación independiente impulsada por la Concejalía de Urbanismo dentro de un proyecto de remodelación integral de la plaza.

Según informó Brito, la redacción del proyecto ha requerido varios meses de trabajo por parte de los servicios técnicos municipales antes de poder iniciar el procedimiento de contratación.

Durante su comparecencia, el edil también respondió a las críticas realizadas por el Partido Socialista sobre el estado de los parques infantiles. Brito aseguró que el equipo de gobierno llevaba meses preparando esta actuación y reprochó a la oposición haber difundido recientemente un vídeo denunciando el deterioro de estas instalaciones pocos días antes de que el expediente llegara al pleno para su aprobación presupuestaria. En este sentido, defendió que la licitación demuestra el compromiso del gobierno local con la mejora de los espacios públicos destinados a la infancia.