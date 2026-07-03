El aviso de unos vecinos frustra una okupación en una casa deshabitada de Castellón: "Tu llamada puede marcar la diferencia"

La colaboración ciudadana ha permitido a la Policía Local de Almenara actuar a tiempo para evitar una posible okupación en una vivienda deshabitada del municipio. El aviso de varios vecinos, que alertaron de movimientos sospechosos en el inmueble, resultó clave para detectar la incidencia desde el primer momento y activar la vigilancia policial.

Los hechos comenzaron durante la tarde de este jueves, cuando la Policía Local recibió varias llamadas que advertían de que unas personas habían estado manipulando la cerradura de una vivienda sin habitar. Al desplazarse hasta el lugar, los agentes comprobaron que la cerradura presentaba muescas y daños compatibles con un intento de forzamiento, por lo que decidieron mantener el control sobre el inmueble para evitar que la situación fuera a más.

La actuación policial continuó este viernes, durante una nueva inspección de la vivienda. En ese momento, los agentes observaron que la puerta ya se encontraba abierta, lo que hizo sospechar de un posible intento de acceso al interior. Ante esta situación, la Policía Local actuó de forma inmediata para impedir una eventual ocupación y proteger la propiedad.

Como medida preventiva, los agentes procedieron a precintar la puerta y a instalar una cadena con candado para reforzar la seguridad del inmueble. Además, se han iniciado las gestiones para localizar al titular de la vivienda y comunicarle lo sucedido, así como para advertirle de la necesidad de adoptar medidas de seguridad cuanto antes.

Desde la Policía Local se trasladará al propietario la importancia de proteger el inmueble para evitar nuevos intentos de entrada y los posibles problemas legales y de convivencia que pueden derivarse de este tipo de situaciones.

El cuerpo policial ha querido agradecer expresamente la rápida reacción de los vecinos, cuya llamada permitió detectar el intento de acceso desde el primer momento. En este sentido, ha recordado que la colaboración ciudadana es fundamental para mantener la seguridad en el municipio y ha animado a la población a avisar de inmediato ante cualquier movimiento sospechoso, personas manipulando cerraduras o situaciones anómalas en viviendas deshabitadas.

“Tu llamada puede marcar la diferencia”, han subrayado desde la Policía Local de Almenara.