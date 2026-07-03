Las obras de asfaltado en Benicàssim avanzan con la mejora de calles clave y zonas residenciales

Benicàssim ya ve sobre el terreno los primeros resultados del nuevo plan de asfaltado adjudicado por el Ayuntamiento para mejorar nueve calles del municipio con el firme deteriorado. Las obras, contratadas por 438.452,16 euros a Pavasal Empresa Constructora S.A.U., han arrancado con los trabajos en los primeros viales previstos y avanzan ahora hacia varias zonas residenciales.

La calle Eivissa ya ha quedado asfaltada y pintada, mientras que Conde Bau también cuenta con el nuevo firme, mientras se ultiman los trabajos de pintura.

Tras estas primeras actuaciones, los equipos han continuado hacia las urbanizaciones, con intervenciones previstas en zonas como Valle, Barranquet y La Pobla.

La actuación forma parte del contrato adjudicado recientemente para renovar el pavimento en distintos puntos del término municipal. El plan incluye trabajos en Palmeral, Sigalero, La Punta, Mossén Elies y Pontazgo, además de las ya citadas, donde el desgaste del asfalto exigía una intervención para mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial.

El contrato salió inicialmente a licitación por 482.930,01 euros, aunque la adjudicación final ha rebajado el presupuesto en alrededor de 44.500 euros. La empresa adjudicataria obtuvo la mejor puntuación entre las dos ofertas presentadas al concurso público, en un procedimiento que valoró criterios económicos, ambientales y la ampliación del plazo de garantía.

Otra imagen de los trabajos de mejora de pavimentos en varias calles de Benicàssim. / Eva Bellido

Dos meses de trabajos

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de dos meses desde el inicio de la obra. La intervención incluye el fresado del pavimento deteriorado, la reposición de la capa de rodadura y el refuerzo con nuevas mezclas bituminosas en aquellos puntos donde el estado del firme requiere una actuación más profunda.

El avance del asfaltado permitirá actuar tanto en calles del casco urbano como en viales de zonas residenciales, con el objetivo de corregir desperfectos, mejorar la comodidad de la circulación y reducir futuras necesidades de reparación en puntos especialmente castigados por el uso.

El nuevo plan de pavimentación se suma al contrato plurianual de mantenimiento de viales que el Ayuntamiento mantiene activo hasta 2028, con una inversión global de 3,8 millones de euros para actuar de forma continua sobre la red viaria del municipio.

Dentro de ese contrato ya han avanzado mejoras en diferentes puntos como el bulevar, Pere el Ceremoniós, avenida Castellón, Romerets, Leopoldo Querol y Serradal, además de intervenciones recientes en Camí del Serradal, Doctor Fleming, avenida Mohíno, calle Río Ebro y el puente de acceso a las urbanizaciones por La Parreta.

La planificación municipal prevé destinar alrededor de un millón de euros anuales tanto en 2026 como en 2027, además de 669.000 euros en 2028. El contrato también incorpora partidas para el mantenimiento del recinto de festivales, dentro de una estrategia orientada a conservar en mejores condiciones los viales urbanos, residenciales y turísticos de Benicàssim.