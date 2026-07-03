El registro de ADN canino de Burriana alcanza las 700 solicitudes en sus primeros 15 días

El Ayuntamiento de Burriana ha realizado un balance muy positivo de los primeros quince días de implantación del nuevo registro de ADN canino municipal, una medida orientada a garantizar la protección de las mascotas frente a pérdidas o robos, así como a mejorar la convivencia y la limpieza urbana.

En tan solo dos semanas desde su activación el pasado 15 de junio, el consistorio ya ha contabilizado alrededor de 700 solicitudes por parte de los propietarios, consolidando un ritmo promedio de registro que supera los 40 animales diarios.

Al respecto, las previsiones técnicas estiman que, si las peticiones continúan con esta tendencia, se podría alcanzar el 70% del censo total del municipio en apenas un par de meses.

Asimismo, cabe resaltar el excelente ritmo de atención y colaboración que se está prestando en las clínicas veterinarias colaboradoras de la localidad (Centre Veterinari Metge de Mascotes, Clínica Veterinaria Cisneros y Consultori Veterinari Burrianense).

Gracias a la agilidad del servicio y la facilidad del sistema, más de 300 mascotas de Burriana ya han finalizado por completo su registro, saliendo del centro con su correspondiente extracción de saliva y la chapa identificativa que incluye un código QR para facilitar su localización.

Gratuidad de la prueba

Desde el consistorio de la capital de la Plana Baixa se recuerda a la ciudadanía que la campaña informativa y de concienciación se extenderá hasta el próximo 30 de septiembre de 2026, período durante el cual la prueba genética será totalmente gratuita para los propietarios que soliciten cita previa. A partir del 1 de octubre, una vez finalizado este plazo, la prueba pasará a tener un coste obligatorio de 37,85 euros.

Además, al concluir este periodo de la campaña, la Policía Local de Burriana comenzará a exigir la documentación pertinente a los dueños en la vía pública; la falta de censo genético, el tránsito de animales sin atar o el abandono de excrementos conllevarán sanciones económicas que oscilan entre los 500 y los 3.000 euros de multa.

La concejala de Sanidad, Isabel Monfort, ha agradecido y resaltado “la gran responsabilidad que están demostrando los propietarios de Burriana en estas primeras dos semanas”. “Alcanzar unas 700 solicitudes en quince días refleja que la ciudadanía comparte nuestro deseo de proteger a las mascotas y tener un municipio más limpio y seguro para todos”.

Por último, Monfort ha incidido en que “el gran ritmo de las clínicas veterinarias, donde ya hay más de 300 mascotas registradas, demuestra que el proceso es rápido y sencillo”, por lo que la edil ha animado “a aprovechar el periodo de gratuidad antes del 30 de septiembre y seguir trabajando todos juntos por unas calles más limpias”.