Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Punto negro N-340Accidente N-340 desde dentroSuperdotada CastellónMejor playa EspañaAgenda fin de semanaPrograma Festes de Sant Pere
instagramlinkedin

Burriana suma más de 200.000 euros para reforzar la gestión municipal

El pleno da luz verde a la revisión de precios de contratos municipales, al estudio técnico para el desarrollo urbanístico A14/16 y a la prórroga del convenio con la UNED

Foto del pleno de este jueves en Burriana.

Foto del pleno de este jueves en Burriana. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Isabel Calpe

Burriana

El Ayuntamiento de Burriana ha aprobado en la sesión ordinaria del mes de julio cuatro modificaciones de crédito que suman más de 200.000 euros, unas partidas presupuestarias que tienen como objetivo reorientar recursos para financiar nuevas inversiones en el mantenimiento de la ciudad y asegurar la gestión de servicios públicos esenciales.

La primera de las modificaciones presupuestarias aprobadas asciende a unos 74.300 euros, destinados a cubrir las revisiones de precios y las nuevas licitaciones de varios contratos municipales en vigor. En el desglose de esta partida, el servicio de ecoparque absorbe 24.000 euros y la recogida de basuras un total de 20.600.

Asimismo, se han asignado 13.500 euros para el renting de la Policía Local, 6.000 euros para el vestuario de la plantilla policial y la Guardería Rural, y cerca de 2.900 euros para el mantenimiento de semáforos. El resto del importe sufraga los alquileres de actividades falleras con 4.500 euros, el parking de caravaning con 2.400 euros y las dependencias del juzgado con algo más de 400 euros.

Formación y seguridad

El resto del paquete económico del pleno incluye otras tres partidas diferenciadas. La más cuantiosa, dotada con 90.000 euros, financiará los estudios técnicos necesarios para avanzar en la gestión directa de la unidad de ejecución residencial A-14/16, un desarrollo ubicada en la zona marítima, muy próxima al antiguo hotel Aloha, en el entorno del Camí Ribesalbes. Esta dotación permitirá iniciar la fase de consultoría y proyectos indispensables para materializar la gestión directa de este programa de actuación integrada, tras el respaldo mayoritario de los propietarios de suelo de este sector residencial que ha permanecido bloqueado durante cuatro décadas. 

Por otra parte, se han aprobado 10.000 euros para prorrogar el convenio de la UNED Senior de cara al curso 2026/2027 y 32.000 euros destinados a subvenciones de promoción turístico-deportiva.

En el ámbito de la seguridad, la corporación local ha dado luz verde a la incorporación de Burriana a la Red COMDES de la Generalitat Valenciana, el sistema autonómico de comunicaciones digitales que unifica los servicios de prevención, seguridad y rescate en el término municipal.

Noticias relacionadas y más

Por último, se ha aprobado la modificación del reglamento, la actualización de las tasas y normas de uso del Teatro Payá y el calendario laboral de 2027, que establece como jornadas festivas locales el 3 de febrero, San Blas, y el 8 de septiembre, la Virgen de la Misericordia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Burriana llora la muerte de Lució, fallecido en el trágico accidente de Castellón: 'Era el mejor hijo que unos padres podían soñar
  2. La joven superdotada de Castellón que irá a la universidad con solo 16 años: 'Quiero ser científica
  3. Reabren una de las principales playas de Benicàssim tras decretar bandera roja por la presencia de una de las medusas más peligrosas del mundo
  4. Una de las orquestas más grandes de España actuará en un pueblo de Castellón este verano
  5. Novedades en un parque comercial de Castellón: llega un gran buffet libre de sushi y otra apertura es inminente
  6. Más de cien perros conquistan una playa de Castellón en su primera quedada canina
  7. Un taxista rural de Castellón logra apoyo de Europa para mantener conectado a todo un pueblo: 'Es una tranquilidad
  8. El pueblo de Castellón donde pasa los veranos Dani Mateo: 'Mis padres tienen un apartamento

Burriana suma más de 200.000 euros para reforzar la gestión municipal

Las obras de asfaltado en Benicàssim avanzan con la mejora de calles clave y zonas residenciales

Las obras de asfaltado en Benicàssim avanzan con la mejora de calles clave y zonas residenciales

Nules proclama a Candela Lucas como Reina de la Vila 2026 junto a su nueva Corte de Honor

Nules proclama a Candela Lucas como Reina de la Vila 2026 junto a su nueva Corte de Honor

Onda elige a Julia Martínez Blasco como Reina de la Fira 2026

Onda elige a Julia Martínez Blasco como Reina de la Fira 2026

Benicarló abrirá en agosto el segundo ecoparque más grande de la provincia de Castellón

Benicarló abrirá en agosto el segundo ecoparque más grande de la provincia de Castellón

Vinaròs invertirá más de 330.000 euros para renovar 28 parques infantiles

Vinaròs invertirá más de 330.000 euros para renovar 28 parques infantiles

Burriana se convierte en capital del cooperativismo valenciano en el centro de interpretación citrícola Naturem

Burriana se convierte en capital del cooperativismo valenciano en el centro de interpretación citrícola Naturem

Peñíscola abre al público su parking disuasorio con más de 500 plazas

Peñíscola abre al público su parking disuasorio con más de 500 plazas
Tracking Pixel Contents