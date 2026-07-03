Burriana suma más de 200.000 euros para reforzar la gestión municipal

El Ayuntamiento de Burriana ha aprobado en la sesión ordinaria del mes de julio cuatro modificaciones de crédito que suman más de 200.000 euros, unas partidas presupuestarias que tienen como objetivo reorientar recursos para financiar nuevas inversiones en el mantenimiento de la ciudad y asegurar la gestión de servicios públicos esenciales.

La primera de las modificaciones presupuestarias aprobadas asciende a unos 74.300 euros, destinados a cubrir las revisiones de precios y las nuevas licitaciones de varios contratos municipales en vigor. En el desglose de esta partida, el servicio de ecoparque absorbe 24.000 euros y la recogida de basuras un total de 20.600.

Asimismo, se han asignado 13.500 euros para el renting de la Policía Local, 6.000 euros para el vestuario de la plantilla policial y la Guardería Rural, y cerca de 2.900 euros para el mantenimiento de semáforos. El resto del importe sufraga los alquileres de actividades falleras con 4.500 euros, el parking de caravaning con 2.400 euros y las dependencias del juzgado con algo más de 400 euros.

Formación y seguridad

El resto del paquete económico del pleno incluye otras tres partidas diferenciadas. La más cuantiosa, dotada con 90.000 euros, financiará los estudios técnicos necesarios para avanzar en la gestión directa de la unidad de ejecución residencial A-14/16, un desarrollo ubicada en la zona marítima, muy próxima al antiguo hotel Aloha, en el entorno del Camí Ribesalbes. Esta dotación permitirá iniciar la fase de consultoría y proyectos indispensables para materializar la gestión directa de este programa de actuación integrada, tras el respaldo mayoritario de los propietarios de suelo de este sector residencial que ha permanecido bloqueado durante cuatro décadas.

Por otra parte, se han aprobado 10.000 euros para prorrogar el convenio de la UNED Senior de cara al curso 2026/2027 y 32.000 euros destinados a subvenciones de promoción turístico-deportiva.

En el ámbito de la seguridad, la corporación local ha dado luz verde a la incorporación de Burriana a la Red COMDES de la Generalitat Valenciana, el sistema autonómico de comunicaciones digitales que unifica los servicios de prevención, seguridad y rescate en el término municipal.

Por último, se ha aprobado la modificación del reglamento, la actualización de las tasas y normas de uso del Teatro Payá y el calendario laboral de 2027, que establece como jornadas festivas locales el 3 de febrero, San Blas, y el 8 de septiembre, la Virgen de la Misericordia.