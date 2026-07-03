De ir a clase a ver al médico: un pueblo de Castellón convierte sus antiguas escuelas en el nuevo consultorio

En Algimia de Almonacid, las antiguas escuelas municipales han vuelto a abrir sus puertas con una nueva función. Donde antes se iba a clase, ahora se va al médico. Este pequeño municipio del Alto Palancia, con unos 250 habitantes empadronados, acaba de estrenar un nuevo consultorio médico con instalaciones más modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales de sus vecinos.

La intervención permite dejar atrás unas dependencias sanitarias que se habían quedado limitadas y sumar un recurso básico en un pueblo que, como muchos otros del interior de Castellón, multiplica su población con la llegada del verano, los fines de semana y los periodos vacacionales. En este contexto, contar con un consultorio renovado no solo mejora la atención médica diaria, sino que también supone un paso más en la lucha contra la despoblación.

El nuevo espacio, ubicado en las antiguas escuelas municipales, entró en funcionamiento a finales del mes de mayo. La pasada semana, la Conselleria de Sanitat completó el proyecto con el traslado del nuevo equipamiento y mobiliario, ajustado a las necesidades del servicio. Con ello, Algimia de Almonacid dispone ya de unas instalaciones sanitarias más cómodas, funcionales y preparadas para atender tanto a la población habitual como a quienes regresan al municipio durante el verano.

Foto de la visita de la directora territorial de Sanitat al nuevo consultorio auxiliar. / Mediterráneo

"El esfuerzo ha merecido la pena"

El alcalde, Jaime Pertegaz, ha destacado que la mejora del consultorio era uno de los objetivos marcados desde el inicio del mandato. “El esfuerzo ha merecido la pena”, ha señalado, tras subrayar que el nuevo espacio permite ofrecer “mejores instalaciones, adaptadas a las demandas de nuestros vecinos”, además de un mobiliario renovado que deja atrás las limitaciones del anterior consultorio.

Para un municipio pequeño, disponer de servicios públicos cercanos resulta clave. La atención sanitaria, junto a otros recursos básicos, es uno de los factores que contribuyen a que los vecinos puedan seguir viviendo en sus pueblos sin sentirse ciudadanos de segunda. En localidades como Algimia de Almonacid, cada mejora en servicios esenciales tiene un impacto directo en la calidad de vida y en la capacidad del territorio para mantener población durante todo el año.

Jaime Pertegaz, Eva Suárez y equipo sanitario de Algimia de Almonacid. / Mediterráneo

La directora territorial de Sanitat, Eva Suárez, visitó las nuevas instalaciones para conocer de cerca el resultado de la actuación y puso en valor la importancia de reforzar la cobertura sanitaria en los municipios del interior. Durante la visita, defendió que la provincia “no es solo costa y grandes municipios”, sino también montaña, mundo rural y pueblos pequeños que necesitan recursos adecuados a su realidad.

Suárez remarcó que la Conselleria mantiene su compromiso con estos municipios mediante un servicio médico diario dotado con médico y enfermero, además de refuerzos periódicos. En esta línea, insistió en que el mundo rural “no solo existe en verano, vacaciones o fines de semana”, sino que mantiene vida durante los 365 días del año.

El nuevo consultorio de Algimia de Almonacid se convierte así en mucho más que una mejora sanitaria. Es también una apuesta por la permanencia, por la igualdad de oportunidades entre territorios y por la dignidad de los pueblos pequeños del interior, donde cada recurso cuenta para seguir haciendo frente al reto demográfico.