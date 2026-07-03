Muere José Insa Pallarés, el cura de Onda que dedicó casi siete décadas a la diócesis de Tortosa

El sacerdote ondense José Insa Pallarés falleció este jueves a los 92 años, después de una larga trayectoria vinculada a la diócesis de Tortosa y marcada por más de seis décadas de labor pastoral, educativa y social.

Nacido en Onda el 4 de abril de 1934, Insa fue ordenado sacerdote el 30 de junio de 1957, por lo que recientemente había cumplido 69 años desde su ordenación. A lo largo de su vida desarrolló buena parte de su actividad en distintas parroquias de las comarcas del Ebro, especialmente en Tortosa, donde ejerció como párroco de Sant Pere y de la Mare de Déu dels Dolors, además de asumir otras responsabilidades pastorales.

También estuvo al frente de la parroquia de la Asunción de Amposta y desempeñó diferentes encargos en municipios y núcleos como Sorita, Campredó, Palanques y la parroquia de la Mare de Déu dels Àngels de Tortosa. Asimismo, fue arcipreste del Baix Ebre, una responsabilidad desde la que coordinó la actividad de varias comunidades parroquiales del territorio.

Más allá de su labor estrictamente parroquial, José Insa mantuvo durante años una estrecha vinculación con el ámbito educativo y juvenil. Fue prefecto del Seminario Menor, director y consiliario del Patronato Escolar-Obrero de la Sagrada Familia de Tortosa, consiliario de Pastoral de Juventud y profesor de secundaria. También formó parte del Consejo Directivo del Instituto de Teología de Tortosa y colaboró como consiliario de Manos Unidas.

El Obispado de Tortosa ha expresado su pesar por la muerte de Mn. Pepe Insa y ha destacado sus años de dedicación y servicio a la diócesis. La misa funeral se celebra este viernes 3 de julio, a las 17.00 horas, en la parroquia de la Mare de Déu dels Dolors de Tortosa.