Onda reafirma su defensa del territorio frente a las macroplantas solares

El Ayuntamiento de Onda ha reafirmado en el pleno ordinario del mes de julio su compromiso con la protección del territorio frente a las macroplantas solares proyectadas por el Gobierno de España, respaldando la hoja de ruta impulsada por el equipo de gobierno municipal para defender el suelo agrícola, el paisaje, las infraestructuras de regadío y los intereses de los vecinos afectados.

Con la aprobación de esta propuesta, que ha sumado los votos a favor del Partido Popular y los votos en contra de PSOE y Compromís, el Ayuntamiento consolida la estrategia que viene desarrollando sobre la tramitación de los proyectos fotovoltaicos que afectan al término municipal. Una línea de actuación que ha incluido la presentación de alegaciones y recursos frente a las macroplantas, la convocatoria del Consell Agrari Municipal, la constitución de una comisión de seguimiento junto a la Comunidad de Regantes Cota 220 y el trabajo coordinado con agricultores y vecinos afectados.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado: "La defensa del territorio se hace con declaraciones, trabajo constante y decisiones responsables". "Llevamos meses actuando junto a agricultores, regantes y Generalitat para proteger nuestro término municipal y seguiremos haciéndolo mientras continuamos impulsando proyectos estratégicos que mejorarán la calidad de vida de nuestros vecinos", ha señalado.

Asimismo, esta misma semana la alcaldesa mantuvo una reunión con el director general de Urbanismo de la Generalitat Valenciana, acompañado por representantes de la Comunidad de Regantes Cota 220, para explorar todas las vías jurídicas y urbanísticas que permitan reforzar la protección del territorio frente a este tipo de instalaciones.

En este sentido, el texto aprobado por el Pleno reafirma el compromiso del Ayuntamiento con una transición energética ordenada, compatible con la protección del suelo agrícola, el paisaje, las infraestructuras de regadío y la actividad económica vinculada al campo. Además, respalda las actuaciones ya emprendidas por el consistorio y plantea continuar estudiando instrumentos urbanísticos que permitan reforzar la capacidad municipal para ordenar la implantación de grandes instalaciones energéticas.

Nuevo impulso al Pulmón Verde

La sesión plenaria también ha permitido culminar un nuevo trámite urbanístico imprescindible para continuar con el desarrollo del proyecto Pulmón Verde, al dar cuenta de la resolución favorable del informe ambiental y territorial estratégico de la modificación puntual del sector SUR-17 “La Giralda”, un paso que permitirá avanzar en la tercera fase de este gran proyecto de transformación urbana y hacer posible la futura eliminación de la curva de la calle Ingeniero Echegaray.

Esta resolución favorable del informe ambiental y territorial estratégico corresponde a la modificación puntual del Plan Parcial del sector SUR-17, uno de los últimos trámites necesarios para modificar el planeamiento urbanístico y seguir desarrollando el proyecto Pulmón Verde.

Esta actuación permitirá avanzar en la tercera fase del gran eje verde que transformará el entorno del Castillo y los accesos a la ciudad, incluyendo la futura eliminación de la curva de la calle Ingeniero Echegaray para mejorar la seguridad y la integración urbana de este ámbito.

Este nuevo avance se suma al informe ambiental favorable emitido por la Generalitat para el Pulmón Verde y a las actuaciones ya en ejecución, como el Jardín de las Mil y Una Noches y el Rooftop Campaneta, consolidando el desarrollo progresivo de uno de los proyectos estratégicos más importantes del municipio.