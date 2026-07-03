Pamesa dona a la Escal una máquina industrial para formar a técnicos cerámicos en decoración digital

La Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora (Escal) ha incorporado a sus instalaciones una moderna máquina de decoración digital Kerajet, donada por Grupo Pamesa, con el objetivo de reforzar la formación práctica del alumnado y acercarla todavía más a la realidad productiva del sector cerámico.

La recepción de la maquinaria contó con la presencia del director de Recursos Humanos del Grupo Pamesa, Alfredo García; la inspectora de la dirección territorial de Educación, Gisela Morales; el presidente de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC), Juan José Montoro; y el director y el secretario de la Escal, Isaac Nebot y Jordi Llop. El acto sirvió para escenificar la estrecha relación entre la formación superior cerámica y el tejido empresarial del principal clúster cerámico del mundo.

El director de la Escal, Isaac Nebot, agradeció la donación de Pamesa y destacó que la incorporación de esta tecnología supone “un avance decisivo” para el centro, que se consolida como referente en la formación de profesionales especializados en decoración digital cerámica.

Según subrayó Nebot, esta nueva máquina permitirá que el alumnado trabaje directamente con equipamiento industrial de alto nivel, similar al que se utiliza en las empresas líderes del sector. De este modo, los estudiantes podrán recibir una formación más práctica, actualizada y conectada con las necesidades reales de la industria.

Foto de la máquina donada por Pamesa a la Escal. / Javier Nomdedeu

Equipamiento tecnológico

La llegada de esta Kerajet refuerza, además, el equipamiento tecnológico de la Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora, que ya dispone de otras máquinas de decoración digital. Esta variedad permite al alumnado formarse en distintas tecnologías y marcas presentes en el mercado, ampliando así su conocimiento sobre las soluciones que se emplean actualmente en las empresas cerámicas.

Con esta dotación, la Escal se consolida como un centro singular en el ámbito de la educación superior cerámica, al contar con un conjunto de máquinas industriales de decoración digital aplicadas directamente a la formación. La escuela refuerza así su papel como espacio de preparación de profesionales capaces de adaptarse a diferentes sistemas tecnológicos y a los nuevos retos del sector.

La Escal imparte estudios superiores oficiales de grado universitario en cerámica, integrados en el marco de las enseñanzas artísticas superiores. Su propuesta formativa reúne ciencia, tecnología, diseño, creatividad e industria en un entorno especialmente vinculado al sector.

Su ubicación en l’Alcora, en pleno corazón del clúster cerámico de Castellón, permite al alumnado formarse en contacto directo con empresas, profesionales, procesos productivos y necesidades reales de la industria. Esta conexión con el entorno empresarial es uno de los principales valores añadidos del centro.

La elevada empleabilidad de sus titulados, superior al 98%, confirma, según la escuela, la importancia de seguir fortaleciendo una formación especializada y adaptada a los desafíos actuales de la cerámica, entre ellos la digitalización, la innovación tecnológica, la sostenibilidad, el diseño avanzado y los nuevos modelos de producción.

La Escal recuerda, además, que todavía permanece abierto el plazo de inscripción para el curso 2026-2027, una oportunidad para el futuro alumnado que quiera formarse en un centro único, situado en el principal clúster cerámico y conectado directamente con las empresas líderes del sector.