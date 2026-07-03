El PP de Burriana exhibe músculo con la renovación de Nuevas Generaciones y su cena de verano para encarar la recta final de la legislatura

El Partido Popular de Burriana ha vivido este viernes una intensa jornada de movilización y balance político que ha combinado el relevo generacional de la formación y su tradicional encuentro estival. La jornada ha comenzado en la sede de la calle Mayor con la renovación de la junta local de Nuevas Generaciones de Burriana, un acto que ha reunido a afiliados, simpatizantes y destacados representantes del partido, y que marca el inicio de una nueva etapa enfocada en reactivar la participación política de los jóvenes, consolidar el crecimiento de la formación y cimentar su estructura local.

La nueva ejecutiva juvenil está presidida por Estela López, quien asume el liderazgo con el objetivo de encabezar un proyecto integrador y transversal que sirva de puente directo entre la institución municipal y las demandas de las nuevas generaciones. El principal eje de actuación de la nueva junta local es acercar la política institucional a la juventud del municipio mediante espacios de debate y participación, buscando ser la herramienta idónea para canalizar sus necesidades en materias como el empleo, la vivienda o el ocio alternativo.

Tras el acto de partido, los populares se han trasladado al restaurante NŌMADA, ubicado en la playa del Arenal, para celebrar su tradicional quedada de verano. El encuentro ha congregado a más de medio centenar de afiliados y simpatizantes de la localidad en una cita anual donde, en un ambiente informal, se analizan los logros alcanzados y los objetivos prioritarios para el último año de la legislatura.

Otra foto del encuentro de los populares burrianenses. / Mediterráneo

Durante la cena, el presidente local del PP, Alejandro Clausell —acompañado por el alcalde del municipio, Jorge Monferrer, miembros del equipo de Gobierno y de la ejecutiva local—, ha recordado que el punto de partida hace tres años era "una ciudad sucia, oscura y abandonada". Frente a esto, Clausell ha contrapuesto la "buena gestión que estamos demostrando con realidades", como el Plan Integral de Limpieza por sectores con una inversión de 1.038.119,74 euros en maquinaria, el ADN canino gratuito, la renovación de las luminarias y el refuerzo de la seguridad. Asimismo, ha reivindicado la atracción de 65 millones de euros de la Generalitat Valenciana para transformar el municipio, lograda "al mismo tiempo que hemos bajado los impuestos a los ciudadanos por segundo año consecutivo".

Por un lado, la nueva presidenta de Nuevas Generaciones, Estela López, ha destacado que “asumimos esta responsabilidad con ilusión y la firme convicción de que los jóvenes tenemos mucho que aportar al presente y al futuro de nuestra ciudad, trabajando a pie de calle para que nuestras inquietudes sean escuchadas”.

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Por su parte, el alcalde y coordinador general del PP de Burriana, Jorge Monferrer, ha resaltado que “hoy nuestra ciudad es mucho mejor porque queríamos otra Burriana. Para ello, hemos trabajado con la mirada puesta en cada barrio, en cada detalle demostrando que la Burriana que queremos es posible”. Para finalizar, tanto Clausell como Monferrer han agradecido la labor de los asistentes durante estos años y han pedido "seguir con la hoja de ruta de trabajo, dedicación y compromiso también en la recta final".