El pueblo de Castellón que quiere acabar con años de vertidos de aguas residuales al río Palancia

El Ayuntamiento de Navajas ha dado un nuevo paso para poner fin a un problema ambiental que arrastra desde hace años. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este viernes el inicio del periodo de información pública del anteproyecto de las obras de canalización de las aguas residuales de la urbanización Fuente del Baño, una actuación destinada a eliminar los vertidos de aguas residuales domésticas que actualmente llegan sin depuración al río Palancia.

La actuación, cuyo presupuesto global asciende inicialmente a 272.777,67 euros, incluye tanto la ejecución de las obras como los honorarios técnicos y jurídicos necesarios para desarrollar el proyecto. El plazo de exposición pública es de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el DOGV, durante los cuales los interesados podrán consultar la documentación y presentar alegaciones.

Según recoge la memoria técnica del expediente, la urbanización Fuente del Baño continúa evacuando sus aguas residuales directamente al cauce del río Palancia sin ningún tratamiento previo. Esta situación ha motivado diversos requerimientos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que ha instado al Ayuntamiento a adoptar una solución definitiva. Precisamente, el Área de Calidad de las Aguas de la CHJ considera que el sistema proyectado constituye una solución adecuada para evitar estos vertidos no autorizados.

Urbanización Fuente del Baño de Navajas. / MEDITERRÁNEO

Acciones proyectadas

La actuación prevista se inicia con la construcción de una arqueta de bombeo en el actual punto de desagüe de las aguas de la urbanización, situado en la zona más baja de la misma, en el margen izquierdo del río Palancia.

Desde allí partirá una tubería de polietileno de 200 milímetros de diámetro, que cruzará el cauce del río enterrada y recubierta de hormigón. Para ejecutar este cruce, se plantea dividir los trabajos en dos fases, actuando en cada una de las márgenes mediante un desvío provisional del agua con una ataguía de material impermeable y escollera de refuerzo, que será retirada al finalizar la obra.

Una vez cruzado el río, la canalización discurrirá enterrada por el margen derecho del Palancia, entre el cauce y la carretera CV-213. El trazado continuará por un camino rural de tierra hasta la intersección con la avenida Fuente del Baño y, desde allí, seguirá por este vial durante 695 metros hasta conectar con la estación de bombeo existente del municipio. El plazo estimado de ejecución de los trabajos es de tres meses.

Cuotas de urbanización

La documentación también incorpora la liquidación provisional de las cuotas de urbanización que deberán abonar los propietarios de las parcelas beneficiadas por esta infraestructura. El pago se realizará de forma escalonada: un primer abono del 20 % tras la aprobación de la memoria de cuotas; un 60 % cuando se apruebe definitivamente el proyecto de ejecución; un 10 % tras la adjudicación de las obras, y el último 10 % cuando finalicen los trabajos. El reparto de los costes se efectuará en proporción a la superficie y al aprovechamiento urbanístico o edificabilidad de cada parcela afectada.